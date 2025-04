Wojna handlowa z USA musi skończyć się dla Niemiec źle

Zagrożeniem dla Niemiec jest wojna handlowa z USA, ponieważ Stany Zjednoczone stanowią główny rynek zbytu dla Niemiec – ocenił Polski Fundusz Rozwoju w raporcie udostępnionym PAP. Do USA trafia 10 proc. niemieckiego eksportu towarów.

„Zagrożeniem dla Niemiec jest wojna handlowa z USA, ponieważ Stany Zjednoczone stanowią główny rynek zbytu dla Niemiec (…). Prezydent Donald Trump wprowadził cła w wysokości 20 proc. na import z Unii Europejskiej. Na samochody będące istotnym dobrem dostarczanym przez Niemcy do USA i w dalszej kolejności na części samochodowe wprowadził cła w wysokości 25 proc.” – podał Polski Fundusz Rozwoju w raporcie udostępnionym PAP. Z danych zebranych przez PFR wynika, że do USA trafiało 10,4 proc. niemieckiego eksportu towarów.

W środę – a więc przed przygotowaniem raportu – UE ogłosiła, że nakłada na USA cła odwetowe. Część z nich wejdzie w kwietniu, część w maju, a część w grudniu. Wcześniej administracja USA zapowiadała, że na cła odwetowe odpowie podwyższeniem pierwotnych ceł.

„Ze wstępnych wyliczeń Instytutu ifo wynika, iż cła wprowadzone przez USA zredukują niemiecki PKB w 2025 r. o -0,3 proc. (…) co spowoduje kolejny recesyjny rok w gospodarce Niemiec. Wskazuje się, iż wpływ na niemiecką gospodarkę będzie trójtorowe: Niemcy będą mniej eksportować do USA; Niemcy będą mniej eksportować do Chin ze względu na to, iż Chiny utracą swoją konkurencyjność na rynku amerykańskim oraz ze względu na to, iż Chiny w poszukiwaniu nowych rynków zbytu będą stanowić konkurencję dla niemieckich eksporterów w pozostałych krajach” – wskazał PFR w raporcie.