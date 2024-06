ME 2024. Polscy piłkarze wchodzą do gry

Polscy piłkarze niedzielnym meczem z Holandią w Hamburgu o godz. 15 rozpoczną udział w mistrzostwach Europy. Zagrają bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale podbudowani serią ośmiu meczów bez porażki. Faworytami są „Pomarańczowi”, choć też mają kłopoty kadrowe.

Biało-czerwoni po raz piąty w historii i jednocześnie z rzędu wystąpią na Euro. W poprzednich przypadkach była reguła, że jeśli nie wygrali pierwszego meczu, odpadli po fazie grupowej (do 2012 roku w turnieju uczestniczyło tylko 16 drużyn). Natomiast w 2016 roku pokonali na początek Irlandię Północną 1:0 i zatrzymali się dopiero na ćwierćfinale.

Selekcjoner Michał Probierz przyznał w sobotę w Hamburgu, że ”ma już w głowie wyjściowy skład„, a piłkarze dowiedzą się o nim przed samym wyjazdem na stadion.

Na pewno nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Lewandowskiego, którego w roli kapitana zastąpi Piotr Zieliński. Pod znakiem zapytana stoi występ Pawła Dawidowicza, natomiast gotowy do gry jest już Karol Świderski.

Holendrzy mają więcej problemów kadrowych. W turnieju nie wystąpią świetni pomocnicy: Frenkie de Jong, Marten de Roon i Teun Koopmeiners. Na dodatek w meczu z Polską z powodu kontuzji musi pauzować napastnik Brian Brobber, a pod dużym znakiem zapytania stoi występ podstawowego prawego obrońcy Denzela Dumfriesa.

„Nie denerwuję się, jesteśmy dobrze przygotowani do turnieju. Cieszę się, że to się już zaczyna. Bo to kolejna szansa, żeby ten zespół zrobił następny krok do przodu” - powiedział Probierz, który nie przegrał jeszcze żadnego meczu w roli selekcjonera.