Luksusowe jachty – polski przebój eksportowy

95 proc. produkowanych w Polsce jachtów trafia na eksport - podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Nasz kraj jest liderem w Europie w produkcji jachtów motorowych do 12 m długości, na świecie zajmuje 2. miejsce; polskie jednostki są też obecne na rynkach w kategorii tzw. superjachtów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty (POLBOAT) poinformowały w piątkowej informacji, że potencjał polskiego przemysłu jachtowego to 1000 firm, ponad 50 tys. miejsc pracy oraz produkcja szacowana na 25 tys. jednostek Organizacje wskazały, że 95 proc. polskiej produkcji trafia do zagranicznych odbiorców.

„Ta skala produkcji stawia Polskę na pozycji europejskiego lidera i daje drugie miejsce w świecie w kategorii jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów” - podała PAIH w komunikacie.

Polscy producenci są też obecni w kategorii jachtów najbardziej prestiżowych – tzw. superjachtów. Jednostki te osiągają 44 metry długości, czyli półtora boiska do koszykówki, i stają się popularnym wyborem rodzin królewskich i światowej klasy sportowców – wskazano.

Stocznie jachtowe dynamicznie się rozwijają

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty Michał Bąk ocenił, że polski przemysł jachtowy radzi sobie „bardzo dobrze” - zwiększa potencjał i poszerza zakres działalności.

„Obecnie przemysł morski uważany jest za jedną z najważniejszych, najbardziej innowacyjnych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki” - stwierdził Bąk.

Dodał, że dzięki reinwestowaniu większości przychodów z ostatnich dwóch dekad nasze stocznie należą do najnowocześniejszych w Europie.

Branża jachtowa współpracuje z naukowcami

PAIH zwróciła uwagę, że nasz przemysł jachtowy współpracuje z jednostkami naukowymi w sferze badawczo-rozwojowej, a wybrane uczelnie kształcą kadrę zarządzającą dla tej gałęzi przemysłu. Agencja dodała, że polscy producenci korzystają z nowoczesnych możliwości nie tylko w obszarze stosowanych materiałów, napędu, łączności czy nawigacji, ale też w sferze designu czy kultury pracy.

Krajowe firmy specjalizują się także w produkcji elementów wyposażenia pokładowego i akcesoriów, a ich produkty trafiają za granicę, a także na krajowy rynek - zwrócili uwagę przedstawiciele PAIH. Szacuje się, że tylko w miesiącach letnich na wody Wielkich Jezior Mazurskich każdego dnia wypływa 15 tys. jednostek pływających, z których korzysta 60 tys. osób - przekazała Agencja.

Jachty z Polski z nagrodami

Michał Bąk poinformował, że na targach BOOT Dusseldorf od 18 do 26 stycznia br. będzie można zobaczyć m.in. luksusowe jachty motorowe Galeon oraz łodzie motorowe Parker Poland, czyli produkty z polskich stoczni, które zdobyły kilka lat temu nagrody European Powerboat of the Year, traktowane jak Oscary w branży jachtowej. Prezentowane będą też jednostki żaglowe i motorowe ze stoczni Northman, która była nominowana do tej nagrody w ubiegłym roku, a także katamaran Dracan 42, nominowany w tym roku.

Podczas targów w Duesseldorfie Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje Polskie Stoisko Narodowe, w ramach Sektorowego Programu Promocji dla sektora statków specjalistycznych, jachtów i łodzi na rynkach perspektywicznych. Prowadzony przez PAIH program - jak podano - jest częścią projektu „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB”, prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 -2027”.

Celem projektu „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB” jest wykorzystanie i zwiększenie potencjału rozwojowego polskich MŚP oraz wzrost wolumenu eksportu poprzez ich udział w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych. Sektorowe programy promocji mają wesprzeć rozpoznawalność tych sektorów na rynkach zagranicznych dzięki promowaniu Marki Polskiej Gospodarki pod hasłem „Poland. Business Forward”.

