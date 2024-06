Potężne burze atakują! Idzie ciężka noc

W związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym strażacy do godz. 18.00 otrzymali 820 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i podtopień. Najwięcej zdarzeń było w woj. wielkopolskim, gdzie strażacy wyjeżdżali 211 razy. W woj. pomorskim były 144 interwencje, a 135 w woj. dolnośląskim.

„Uważajcie na siebie!” – zaapelowała Państwowa Straż Pożarna na platformie „X”, przypominając o obowiązujących alertach RCB na terytorium całej Polski.

Setki interwencji na Pomorzu

Ponad 80 interwencji przeprowadzili pomorscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem intensywnymi burzami. Nie ma osób poszkodowanych - podała w sobotę straż pożarna. Około 150 zgłoszeń otrzymali w niedzielne popołudnie strażacy z Piły po przejściu nad miastem dwóch gwałtownych burz. Silny wiatr uszkodził kilka dachów i powalał drzewa. Nie ma informacji, by w nawałnicy ktokolwiek został ranny.

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku kpt. Jakub Friedenberger przekazał w sobotę po godz. 17, że strażacy interweniowali ponad 80 razy w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w regionie.

„Na ten moment najcięższa sytuacja jest w powiecie człuchowskim, gdzie odnotowano 22 interwencję. W miejscowości Uniechów w powiecie człuchowskim pozrywało kilka dachów z budynków” – poinformował.

Do godz. 3 nad ranem w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy prognozują występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 130 km/h, a lokalnie grad. Dodatkowo możliwe jest wystąpienie trąb powietrznych.

Około 150 zgłoszeń do straży po przejściu gwałtownych burz w Pile

Oficer prasowy PSP w Pile mł. bryg. Paweł Kamiński przekazał PAP, że po godz. 15.30 nad miastem wystąpiły dwie burze. „Mamy około 150 zdarzeń w Pile. Druga nawałnica trwała trzy i pół minuty, ale wyrządziła dużo szkód. Kilka dachów zostało zerwanych, są powalone drzewa, na szczęście nikt nie został poszkodowany” – powiedział. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 16.30 na 178. kilometrze drogi krajowej nr 11, na odcinku między Piłą a Krępskiem, powalone drzewa zablokowały jezdnię w obu kierunkach.

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP po godz. 17.00, że jak dotąd w całym regionie – oprócz Piły – zanotowano pojedyncze przypadki interwencji związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.

Dla rejonu Piły, podobnie jak dla części woj. wielkopolskiego, obowiązuje ostrzegający przed burzami alert trzeciego stopnia. Według prognoz do poniedziałku do godz. 3.00 mogą tam wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 130 km/h. Według synoptyków IMGW lokalnie możliwe jest też wystąpienie opadów gradu czy trąb powietrznych.

IMGW wystawiło ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Obejmą one obszar od Pomorza, Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę – poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

„W burzach możemy się spodziewać nawalnych opadów deszczu nawet do 40-50 l wody na mkw., zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i na Kujawach” – powiedział synoptyk.

Burzom towarzyszyć będą opady gradu i bardzo silny, porywisty wiatr. Może on osiągać 110 km/h, a na obszarze od Pomorza Wschodniego po Warmię, Kujawy aż po Ziemię Kłodzką i Opolszczyznę nawet do 120-130 km/h.

„W niedzielę temperatura prawie w całym kraju powyżej 30 st. C, nieco chłodniej w obszarach podgórskich i na północnym zachodzie kraju” – poinformował Walczak. Na południu w centrum kraju termometry mogą wskazać nawet 35 st. C.

Wiatr w całym kraju w niedzielę umiarkowany, dość silny i porywisty, nawet poza burzami. Wysoko w górach możliwe porywy do 100 km/h.

Ostrzeżenia od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę

Walczak przypomniał o wydanych przez IMGW w niedzielę ostrzeżeniach. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują południe i zachód kraju. Reszta kraju objęta jest ostrzeżeniem pierwszego stopnia. Wystawione zostały również ostrzeżenia przed burzami. Najwyższe ostrzeżenia – trzeciego stopnia – obejmują obszar od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

„Tam burze będą najgroźniejsze, z najsilniejszym wiatrem, więc pogoda dzisiaj bardzo niebezpieczna i trzeba uważać” – przekazał Walczak.

W poniedziałek Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem w strefie przemieszczającego się z centrum na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego i poprzedzającej go linii zbieżności, która początkowo w nocy będzie zalegać nad wschodnimi krańcami. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jedynie w nocy na wschodzie pozostanie upalna zwrotnikowa masa powietrza.

„Dzisiejszej nocy front atmosferyczny, który przyniesie burze na zachodzie kraju, będzie się przemieszczał dalej do centrum i na wschód” – przekazał synoptyk.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewane przelotne opady deszczu i stopniowo zanikające burze na zachodzie. Podczas burz w centralnej, wschodniej i południowej Polsce możliwe opady do 35 l wody na mkw. Porywy w burzach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, zwłaszcza w pierwszej części nocy.

Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C na północnym zachodzie kraju, około 18 st. C w centrum, do 20-21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowy. Wysoko w górach porywy mogą osiągać 100 km/h.

PAP, sek

