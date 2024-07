IMGW: od wtorku burze z gradem i noce tropikalne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi stopień ostrzeżeń przed burzami – obejmuje powiaty podgórskie, woj. małopolskie i Podkarpacie. Z kolei pierwszy stopień obowiązuje w Małopolsce, częściowo na Podkarpaciu oraz w południowej części województw świętokrzyskiego śląskiego.

„Na terenach podgórskich i w górach spodziewamy się burz, lokalnie spadnie od 40 do 50 mm deszczu i porywy wiatru będą dochodzić do 80km/h, miejscami wystąpi grad. W przypadku lokalizacji objętych ostrzeżeniami pierwszego stopnia opady będą nieco mniejsze, do 35 mm, zaś prędkość wiatru dojdzie do 70 km/h” – poinformowała PAP synoptyk IMGW, Ilona Śmigrodzka.

W poniedziałek jeszcze bez upałów

„Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 29 st. C na południowo-wschodnim Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem – od 22 st. C, zaś w centrum 26-27 st. C. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na zachodzie małe, miejscami może padać słaby deszcz, ale tylko na południu spodziewamy się silniejszych opadów deszczu i burz. Wiatr będzie słaby i zmienny” – powiedziała Śmigrodzka.

W nocy powoli zanikające burze. W drugiej połowie nocy już bez opadów, sporo rozpogodzeń. Mogą pojawić się mgły, zwłaszcza na południu i na Pomorzu widzialność spadnie do 200-300 m. „Najbliższa noc jeszcze dość chłodna, zwłaszcza na północy kraju, tam od 11 do 13 st. C, w centrum około 16 st. C, a najcieplej na Podkarpaciu, do 18 st. C. Wiać będzie ze wschodu” – przekazała synoptyk IMGW.

We wtorek bardzo gorąco

Jutro w całym kraju będzie słonecznie, tylko na południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia spodziewane są wzrosty zachmurzenia i opady deszczu, a w górach i na terenach podgórskich pojawią się burze z opadami do 15-20 mm i wiatrem w porywach do 60 km/h. W całym kraju wystąpią upały: termometry wskażą 30 st. C w centrum, na zachodzie i południu. Najchłodniej nad samym morzem, tam 24 st. C. Bez upałów także w północnych powiatach woj. pomorskiego i Warmii, 26-27 st. C. Wiatr przeważnie słaby z kierunków wschodnich, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

Tropikalna noc z wtorku na środę

W nocy bez opadów, będzie pogodnie, na południu mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 200-300 m. W nocy przeważnie około 18 st. C, ale na południu i na zachodzie miejscami do 20 st. C. „Tam, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 20 st. C, noc może być tropikalna” – poinformowała Śmigrodzka. Wiatr będzie się stopniowo nasilał, może być porywisty na zachodzie i nad morzem, porywy wyniosą maksymalnie do 45 km/h. Przeważnie wiać będzie ze wschodu i z południowego wschodu.

