Energia 1000 zł/MWh? Nastąpił wzrost!

W połowie czerwca nastąpiły duże zmiany na rynku bilansującym energii, gdzie energia jest kupowana lub sprzedawana w celu utrzymania równowagi w systemie. Teraz ceny są ustalane przez rynek na podstawie ofert dostawców, zamiast algorytmów Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) - podaje portal Energia.rp.

Rynek bilansujący (RB), który nie jest typowym rynkiem handlu energią, odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu równowagi między produkcją a zapotrzebowaniem energii, co jest niezbędne dla zapobiegania zakłóceniom w systemie. Po ostatniej reformie ceny na tym rynku znacząco wzrosły, co może prowadzić do podwyżek cen energii na rynku hurtowym

Po 14 czerwca rynek spot zmienił wyraźnie swój charakter. Godziny szczytu wieczornego (godz. 19, 20, 21) przebiły poziom 1000 zł/MWh na aukcjach na rynku dnia następnego. Średnia cena energii (na aukcji FIX1) w czerwcu przed reformą w dni robocze wynosiła 484 zł/MWh, natomiast po reformie wynosi 571 zł /MWh. Długotrwałe utrzymywanie się takiej sytuacji może skutkować wyższymi cenami energii na rynku hurtowym - podaje portal Energia.rp

Interweniuje europoseł Daniel Obajtek

Całą sprawę skomentował na platformie X europoseł Daniel Obajtek.

Wczoraj było drogo ❓ No to teraz uważajcie - na jutro cena energii w szczycie wieczornym w II fixingu to przeszło 2000 zł ❗️Takie świetnie przemyślane przepisy wprowadzili, że wystarczył niecały miesiąc i Minister @hennigkloska zapowiada pilną interwencję. Tylko Polski żal.

TT, energia.rp, jb

