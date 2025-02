Wyższa sprzedaż w małych sklepach to efekt wzrostu cen

Jak wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR, w styczniu 2025 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 1,1 proc. wyższa niż przed rokiem, ale liczba transakcji spadła o niemal 7 proc.

W styczniu średnia wartość koszyka w sklepach małoformatowych zwiększyła się prawie 9 proc., do 26,72 zł, do czego przyczynił się w dużej mierze wzrost cen, ponieważ średnia liczba opakowań w koszyku wyniosła 3,9, czyli tylko o niespełna 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak zwykle najwięcej klientów odwiedzało sklepy małoformatowe w piątki i soboty, przy czym najlepszym dniem był 4 stycznia (sobota w przedłużony weekend zakończony poniedziałkowym świętem Trzech Króli). Najsłabszym zarówno pod względem liczby klientów, jak i obrotów dniem w całym miesiącu była niedziela handlowa (26 stycznia).

Sprzedało się mniej piwa i papierosów

W styczniu 2025 r. w sklepach małoformatowych spadki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej kolejny miesiąc z rzędu odnotowały m.in. piwo (w przeliczeniu na litry sprzedało się go o 7 proc. mniej niż przed rokiem), wódki czyste (spadek wolumenu o 13 proc.), a także papierosy (w przeliczeniu na sztuki sprzedało się ich o 8 proc. mniej). Jak wynika z danych CMR, w sklepach małoformatowych klienci rzadziej niż przed rokiem sięgali również po wkłady do podgrzewaczy, a także po elektroniczne papierosy jednorazowe (spadek aż o 27 proc.). Wzrosła natomiast sprzedaż podów i płynów do elektronicznych papierosów, a także woreczków nikotynowych (liczba paragonów, na których pojawiła się ta kategoria wzrosła o ponad 70 proc.).

Klienci kupowali więcej napojów energetycznych

Podobnie jak w poprzednich miesiącach wzrosty sprzedaży odnotowały napoje funkcjonalne i izotoniczne. Wyższa była również sprzedaż napojów energetyzujących i ich lżejszych odpowiedników – w przeliczeniu na litry sprzedało się ich o 7 proc. więcej niż w styczniu 2024 r., czyli tuż po wprowadzeniu ograniczenia sprzedaży, kiedy oferta zamienników o obniżonej zawartości kofeiny nie była jeszcze tak rozbudowana. Spadek sprzedaży w sklepach małoformatowych notują natomiast soki – w styczniu 2025 r. wolumen ich sprzedaży był o 14 proc. niższy niż rok wcześniej.

Duży spadek sprzedaży masła, mleka i cukru

W styczniu 2025 r. w sklepach małoformatowych spadła liczba paragonów, na których pojawiało się masło (o niemal 40 proc. droższe niż przed rokiem), ale słabiej niż przed rokiem sprzedawały się również m.in. olej, mleko czy cukier, których ceny nie wzrosły aż tak mocno.

