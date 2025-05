Gwałtowne wzrosty cen na rynku ropy!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku powiększają wzrosty z poprzedniej sesji. Na rynkach panuje optymizm, bo Chiny i USA zgodziły się rozpocząć negocjacje handlowe, co może złagodzić napięcia między tymi dwiema największymi gospodarkami na świecie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,73 USD, wyżej o 1,08 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 62,73 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,93 proc.

Napięcia handlowe łagodnieją

Na rynkach panuje optymizm po tym, jak sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział we wtorek, że w sobotę w Szwajcarii dojdzie do pierwszych rozmów USA i Chin od rozpoczęcia wojny handlowej między obu mocarstwami. Bessent powiedział podczas wywiadu dla Fox News, że ”Świat przybywa do USA, a Chiny są brakującym elementem„. Dodał, że przedstawiciele handlowi USA spotkają się w Szwajcarii w sobotę i niedzielę.

Bessent stwierdził, że obie strony mają wspólny interes w obniżeniu ceł, bo ich obecny poziom - 145 proc. na towary z Chin i 125 proc. na towary z USA - jest równoznaczny z embargiem. Bessent nie wykluczył tymczasowego zniesienia ceł na chińskie towary na czas trwania rozmów, dodając, że „wszystko jest na stole”.

Plany podjęcia rozmów potwierdził też chiński MSZ.

Rozmowy w Szwajcarii będą pierwszymi od czasu nałożenia tzw. „ceł wzajemnych” na Chiny przez Donalda Trumpa, co następnie doprowadziło do wymiany ciosów w wojnie handlowej i podnoszenia ceł do obecnych poziomów.

Maleją zapasy ropy w USA

Tymczasem w USA maleją zapasy ropy naftowej - wynika z danych branżowego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). Zapasy ropy w ub. tygodniu spadły o 4,49 mln baryłek - wyliczył API. W hubie Cushing zapasy ropy zmniejszyły się z kolei o 854 tys. baryłek - podaje w raporcie API. Mniejsze są też rezerwy benzyny - o 1,97 mln baryłek, a rosną zapasy paliw destylowanych - o 2,24 mln baryłek - podaje instytut.

W środę oficjalne dane o zapasach paliw w USA poda Departament Energii (DoE).

PAP Biznes, sek

