Próba zniesienia TK: "Aby nie mieli żadnych ograniczeń"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w środę, że wierzy, iż prezydent Andrzej Duda zawetuje obydwie ustawy reformujące TK. Jego zdaniem rządząca większość podjęła reformy, aby nie mieć żadnych ograniczeń.

Sejm przyjął w środę po południu dwie ustawy reformujące Trybunał Konstytucyjny - nową ustawę o TK i ustawę z przepisami wprowadzającymi zmiany. Obie ustawy trafią teraz do Senatu.

To jest próba po prostu zniesienia Trybunału Konstytucyjnego. Bo po co jest TK? Po to, aby kontrolować większość sejmową. Ale oni wprowadzili zasadę, że ta większość może zmieniać każdą decyzję Trybunału, co jest w praktyce zniesieniem TK - powiedział prezes PiS, pytany przez Telewizję wPolsce o przyjęty przez Sejm pakiet ustaw dot. TK.