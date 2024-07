Polska awersja do Rosji jest zrozumiała z historycznego punktu widzenia, ale jest złym doradcą w polityce zagranicznej – podaje artykuł Deutsche Welle

W niemieckiej gazecie „Berliner Zeitung” ukazał się artykuł Jana Opielki krytykujący polską postawę polityczną sugerującą zbyt dużą awersję do Rosji. Dziennikarz zarzuca politykom „nieodpowiedzialne” działania.

Autor artykułu, Jan Opielka, uderza w Polskę za… propozycje, aby natowskie rakiety strącały rosyjskie pociski nad zachodnią Ukrainą.

Jeśli USA mogą polegać na kimś, kto działa jeszcze głośniej i bardziej nieodpowiedzialnie i prowadzi werbalne zbrojenia, to na Warszawie — stwierdził.

Krytykował zarówno prezydenta Andrzeja Dudę, jak i premiera Donalda Tuska, którzy w jego opinii stanowią harmonijny duet, jeśli chodzi o podejście do Rosji.

„ Skandal!”

„Jeśli to nie skandal, to jak to inaczej nazwać? Zaraz wróci Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, a Niemcy powiedzą, że znowu mamy fobię. Ciekawe, co na to Polskie MSZ?” - komentuje Daniel Obajtek na platformie X.

