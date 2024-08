Likwidacja szkół? Rząd nie widzi problemu! "Mała skala"

Nie sądzę, żeby ten proces likwidacji małych szkół miał przebiegać na jakąś większą skalę - powiedziała w piątek wiceministra edukacji Joanna Mucha. Dodała, że raczej będzie dochodziło do sytuacji, w których do małej szkoły zostanie dołączony oddział przedszkolny lub żłobek.

Wiceszefowa MEN pytana była w TOK FM o doniesienia „Gazety Wyborczej”, która napisała, że 246 szkół w Polsce może zostać zlikwidowanych lub przekształconych. „Nie sądzę, żeby ten proces likwidacji małych szkół miał przebiegać na jakąś większą skalę” - odpowiedziała w piątek Mucha.

Efekt zapaści demograficznej?

Jednocześnie zaznaczyła, że jest coraz mniej uczniów i zapaść demograficzna jest w szkołach bardzo widoczna. Dodała, że mamy bardzo nierównomiernie rozłożoną liczbę uczniów - w szkołach wiejskich i w małych miastach uczniów jest bardzo mało, natomiast w dużych miastach klasy są nadal przepełnione.

„Jeśli chodzi o małe miasta, małe szkoły, dajemy bardzo dużą swobodę samorządom. Natomiast myślę, że raczej będzie dochodziło do sytuacji, w których do tej małej szkoły zostanie dołączony oddział przedszkolny, być może żłobkowy” - tłumaczyła. Dodała, że celem jest, by małe szkoły miały „znacznie więcej” elastyczności niż teraz.

Nowy przedmiot - ekologia?

Wiceministra pytana również o edukację ekologiczną podkreśliła, że nie będzie to oddzielny przedmiot. Wyjaśniła, że planem jest zintegrowanie wiedzy dotyczącej ekologii z innymi przedmiotami.

W piątek „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że 246 szkół w Polsce może zostać zlikwidowanych lub przekształconych. Tyle wniosków wysłanych przez samorządy wpłynęło do kuratoriów od 1 września 2023 r. do 31 maja 2024 r. Na Mazowszu to 14 wniosków w sprawie likwidacji, na Śląsku - 13, w woj. lubelskim – 9.

„Jednym z najczęściej pojawiających się powodów likwidacji szkół/przedszkoli jest niekorzystna sytuacja demograficzna” – powiedział w „GW” rzecznik mazowieckiego kuratorium oświaty Andrzej Kulmatycki.

Gazeta przypomina, że jeśli kurator wyda negatywną opinię, samorząd nie będzie mógł zlikwidować szkoły. Czytamy, że „tę zasadę wprowadził jeszcze rząd PiS” i że za jego kadencji kuratoria nie zgadzały się na likwidację placówek, ale „teraz ma się to zmienić”.

Gazeta podaje, że są gminy, gdzie można inaczej walczyć o istnienie małych szkół. Tu rząd ma inny pomysł: tworzyć tam nie tylko oddziały przedszkolne, ale też żłobki. Mały szkoły mogłyby stać się centrum kulturowym oferujących opiekę dla małych dzieci.

To model znany z Finlandii.

PAP/ as/