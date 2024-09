1,3 mln euro od Unii. Chodzi o "niedobór pielęgniarek"

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że podpisała porozumienie z Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO/Europe) i przekaże 1,3 mln euro na wsparcie państw członkowskich w zachęcaniu pielęgniarek do pozostawania w systemie opieki zdrowotnej i zwiększeniu atrakcyjności ich zawodu.

Środki z programu EU4Health pomogą m.in. w tworzeniu planów działań rekrutacyjnych i programów mentorskich w celu przyciągnięcia do pracy nowego pokolenia pielęgniarek.

Ponadto zostaną wykorzystane do sporządzenia ocen wpływu na tę grupę zawodową, co ma pomóc w zrozumieniu, skąd biorą się problemy z niedoborem pielęgniarek, oraz jakie strategie należy wprowadzić, by zapewnić im lepsze warunki pracy, także pod względem dbałości o ich zdrowie i samopoczucie. Dofinansowanie ma też wspomóc wdrażanie szkoleń i innych działań poprawiających umiejętności cyfrowe pracowników służby zdrowia.

Jak poinformowała w poniedziałek KE, inicjatywa prowadzona będzie we wszystkich państwach członkowskich przez trzy lata. Szczególny nacisk położony zostanie na państwa ze znacznym niedoborem pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarek.

Pielęgniarki stanowią kręgosłup naszych systemów zdrowia i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia pacjentom wysokiej jakości, profesjonalnej opieki. Te działania są wyrazem naszego zaangażowania w rozwiązanie poważnego problemu niedoboru pracowników służby zdrowia, z którym boryka się wiele państw członkowskich, oraz poprawę odporności systemu opieki zdrowotnej w całej UE- skomentowała w poniedziałek unijna komisarka ds. zdrowia Stella Kyriakides. D

zięki ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami pielęgniarek i partnerami społecznymi inicjatywa zostanie dostosowana do konkretnych potrzeb na poziomie krajowym i regionalnym - zapowiedziała.

