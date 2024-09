Gajadhur: oby rząd nie zaprzepaścił rozwoju transportu

Jak bezpiecznie podróżować? Jaka przyszłość czeka transport publiczny? O tym podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Maciej Wośko rozmawiał z Alvinem Gajadhurem, doradcą prezydenta RP, byłym wieloletnim Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

Za poprzednich rządów PO-PSL dochodziło do wykluczenia komunikacyjnego wielu małych miejscowości - ten trend odwróciła dopiero Zjednoczona Prawica.

Jak wskazał Gajadhur:

W małych miejscowościach przecież też mieszkają ludzie, którzy muszą się dostać do pracy, do szkoły, do lekarza. O nich dbał rząd Zjednoczonej Prawicy - oby obecny rząd nie zaprzepaścił tej pracy.