Powstanie szpital onkologiczny za ponad miliard złotych!

Przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu rozpoczyna się budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Inwestycja jest nadzorowana przez samorząd woj. dolnośląskiego. Jak przekonują urzędnicy, budowa jest niezbędna, bo obecna siedziba Centrum Onkologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ul. Hirszfelda we Wrocławiu ma już ponad sto lat i jest najstarszym kompleksem szpitalnym w Polsce

Nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu to największa taka inwestycja nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju. Jest już prawomocne pozwolenie na budowę. Inwestor ma trzy lata na ukończenie projektu. Jego całkowity koszt wyniesie 1,2 mld zł.

671 łóżek dla pacjentów

Jak podaje inwestor, nowy szpital będzie miał powierzchnię 100 502 mkw, cztery kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną, 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Do dyspozycji pacjentów będzie 671 łóżek. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33, które są obecnie dostępne w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym, do 73.

10 tys. zabiegów rocznie

Dla pacjentów nowego szpitala przygotowane zostaną dwuosobowe pokoje. Więcej też będzie sal operacyjnych – ich liczba wzrośnie z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tys. zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 unitów, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Przy budynku zostanie zorganizowany duży parking mogący pomieścić aż 1026 pojazdów.

Oprac. GS

