Paliwo poniżej 6 zł za litr. Jest zapowiedź zmian

W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach będą dalej spadać, co więcej obniżki mogą jeszcze przyspieszyć - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl. Nie wykluczają, że jeszcze we wrześniu krajowa średnia cena benzyny spadnie poniżej 6 zł za litr.

Jak przypomina portal, koszty tankowania spadają systematycznie od połowy lipca, a we wrześniu obniżka nabrała jeszcze rozpędu. W mijającym tygodniu benzyna 95 i olej napędowy potaniały o 7 gr na litrze, nie zmieniła się tylko cena autogazu.

Prognoza e-petrol.pl na przyszły tydzień mówi o średniej cenie benzyny 95 w przedziale 5,91-6,06 zł za litr, diesla - 5,99-6,13 zł za litr, a autogazu - 2,77-2,84 zł za litr.

Skąd takie ceny?

Portal podkreśla, że cena baryłki ropy Brent w mijającym tygodniu spadła poniżej 70 dol. i była najniższa od blisko trzech lat, natomiast bieżąca sytuacja na rynku naftowym, przy mocnej złotówce w relacji do dolara, daje realną szansę na to, że jeszcze we wrześniu średnia cena litra benzyny w Polsce znajdzie się poniżej sześciu złotych.

Według danych e-petrol.pl, na stacjach mamy obecnie do czynienia z dużą rozpiętością cen. Krajowa średnia dla benzyny 95 jest wyraźnie ponad 6 zł za litr, jednak są miejsca, gdzie paliwo to można kupić za 5,50 zł za litr. W ocenie portalu, takiemu rozwarstwieniu cen sprzyjają utrzymujące się na wysokim poziomie marże operatorów rynku detalicznego. Jednocześnie wysokie marże sprzedawców powodują, że ciągle jest spora przestrzeń do obniżek w detalu - wskazuje portal.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski czempion o międzynarodowym zasięgu ma duże problemy

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

pap, jb

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP wielkich zakupach złota przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: