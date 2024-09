Nowe procedury ubezpieczeniowe. Naprawa szkód w 1 dzień

Ubezpieczyciele uprościli procedury likwidacji szkód spowodowanych przez powodzie, jest ona możliwa do przeprowadzenia w ciągu jednego dnia - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Jak wskazano, uruchomione zostały specjalne infolinie, a na miejsce wysyłani są likwidatorzy.

Według przekazanych przez Izbę informacji, firmy uruchomiły specjalne infolinie, a także wysyłają likwidatorów na tereny objęte podtopieniami.

Do klientów na terenach objętych alertami są wysyłane sms-y z ostrzeżeniami i prośbą o kontakt, gdyby potrzebna była pomoc. To już praktyka wszystkich zakładów w Polsce przy tego typu masowych szkodach. Zakłady też maksymalnie upraszczają procedury tak, że wypłata jest możliwa w ciągu nawet jednego dnia - zapewnił cytowany w komunikacie prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński.

Dodał, że sytuacja nadal jest dynamiczna i wiele jeszcze może się wydarzyć.

Na razie wszyscy pochłonięci są ratowaniem siebie i dobytku przed żywiołem. To jest najważniejsze. W szacowaniu strat i likwidacji szkód pomożemy szybko, gdy minie bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia – zapewnił Prądzyński.

PIU przypomniała również ogólne zasady postępowania w przypadku zniszczenia mienia w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zabezpiecz mienie przed dalszym zniszczeniem. Jeśli do zabezpieczenia mienia musisz szybko wykonać naprawę – zrób to. Ubezpieczyciel zwróci koszty niezbędnych prac. Pamiętaj o zachowaniu rachunków za naprawy. O ile to możliwe, fotografuj uszkodzenia. Wystarczą zdjęcia telefonem komórkowym - radzi PIU.