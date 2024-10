Korea pręży muskuły! Zobacz sprzęt na wojnę

Korea Południowa świętowała Dzień Sił Zbrojnych. W trakcie obchodów Koreańczycy pokazali sprzęt, którym dysponują i który stawiłby czoła potencjalnej agresji Północy.

Korea Południowa wydawać się może spokojnym krajem k-popu, wysokich technologii i wysokiej stopy życiowej, jednak w istocie państwo to znajduje się w stałym stanie zagrożenia przez sąsiada z północy jak również agresywną politykę Chin.

Z tej przyczyny siły zbrojne Korei Płd należą do najlepiej wyszkolonych i wyposazonych w Azji. Dysponują też najnowocześniejszym sprzętem. I to właśnie jego pokaz był głównym punktem święta!

Bombowce i śmigłowce

W trakcie pokazu zobaczyć można było nie tylko siły lądowe ale też lotnictwo.

Podczas święta odbył się też imponujący pokaz lotniczy / autor: PAP/EPA

Na niebie pojawiły się zarówno myśliwce F35 (przypominam, że maszyny te otrzyma też Polska), czy KF-16, jak również bombowce B1, należące do sojuszniczej US Air Force.

Amerykańskie bombowce B1 także brały udział w pokazie / autor: PAP/EPA

Można było też podziwiać pokaz śmigłowców - istne roje Black Hawków czy popis techniczny Apache’y. Te ostatnie mają wejść w skład i polskich sił zbrojnych.

Ten rój BlackHawków robił wielkie wrażenie! / autor: PAP/EPA

Pokaz śmigłowców Apache był jednym z najbardziej widowiskowych / autor: PAP/EPA

Mordercza artyleria

„Bogiem wojny” niezmiennie pozostaje artyleria, i także i ją można było zobaczyć w Korei.

Korea Płd zaprezentowała potężną flotę sprzętu wojskowego / autor: PAP/EPA

Konkretnie rakietowe systemy Hyunmoo. Ale nie tylko one imponowały podczas pokazu!

Rakietowe systemy Hyunmoo mają być postrachem wrogów Korei / autor: PAP/EPA

Nie tylko ludzie

Jak wiemy, choć to człowiek wciąż jest najważniejszym elementem na polu walki, to coraz częściej to maszyny właśnie przejmują na siebie coraz więcej zadań.

Doświadczenia z Ukrainy czy wojny Azersko-Ormiańskiej z 2020 pokazują jak drony mogą zdominować pole bitwy - w Korei można było zobaczyć przypominające psy drony, zdolne nie tylko pełnić funkcje zwiadowcze, ale też wspierać żołnierzy poprzez dostawy amunicji czy nawet… środków ofensywnych!

Bez wątpienia przyszłością pola walki są autonomiczne systemy / autor: PAP/EPA

Bez wątpienia koreański pokaz miał być „show of force” wobec agresywnego sąsiada z północy. Mimo wszystko miejmy nadzieję, że nie będziemy nigdy musieli tych maszyn oglądać na polu walki.

Korea Płd pokazała, że nie lęka się konfliktu / autor: PAP/EPA

PAP/ EPA/ as/

