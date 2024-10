Na ponad rok zamykają wielkie lotnisko. Jaki powód?

Od 26 października do 4 grudnia 2025 r. lotnisko będzie nieczynne - zapowiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara. Przerwa jest związana z remontem, który będzie kosztował 376 mln zł. Zostanie przebudowana płyta lotniska, co ma zwiększyć przepustowość portu.

O planach dotyczących remontu poinformowali podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele lotniska i władz samorządowych. Przebudowana zostanie płyta lotniska, dzięki zmianom ma się zwiększyć jego przepustowość. Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara ocenił, że po przebudowie powstanie Port Lotniczy Wrocław 2.0.

„Po tej przebudowie kompletnie zmienimy swoją specyfikę. (…) Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć równolegle ok. 16 statków powietrznych. Ta przebudowa zwiększy nam możliwość o 12. Czyli będziemy mogli równocześnie obsłużyć 28 statków powietrznych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia” - powiedział Karol Przywara.

Inwestycja więcej warta niż samo lotnisko

Po przebudowie we Wrocławiu będą mogły lądować największe statki powietrzne, co pozwoli m.in. na rozwój połączeń międzykontynentalnych. Koszt prac to ponad 376 mln zł, przy czym unijne dofinansowanie wynosi 175 mln zł. Zdaniem marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Gancarza taka inwestycja pokazuje, że lotnisko się rozwija.

„Wartość tej inwestycji jest większa, niż budowa samego portu, samego terminala, samego lotniska. I to jest naprawdę duże wyzwanie. Wiadomo, że (…) częścią finansującą tego projektu są środki europejskie. Jak zawsze środki europejskie to są środki, które są pod dużym nadzorem. Samo przygotowanie wniosku, rozpatrzenie, potem realizacja i rozliczenie to jest duże wyzwanie i za to wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję” - powiedział Paweł Gancarz.

Głównym wykonawcą przebudowy będzie firma Strabag Prace ruszają już w październiku, potrwają 26 miesięcy. Najtrudniejszy będzie początek, bo między 26 października a 4 grudnia 2025 r. lotnisko będzie musiało zostać wyłączone z użytku. Jak wyjaśnił dyrektor ds. infrastruktury Przemysław Marcinkowski, zawieszenie wykonywania operacji lotniczych było konieczne ze względów bezpieczeństwa.

„Stąd też podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu drogi startowej. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe rozwiązania innego typu, żeby nie dokonywać tego czynu, ale niestety się nie udało” - powiedział Przemysław Marcinkowski.

Czas remontu zostanie wykorzystany m.in. do przebudowy parkingów. W planach władz portu jest natomiast przebudowa terminalu. Obecnie szacowane są koszty tego typu inwestycji.

Port Lotniczy Wrocław to jedno z największych lotnisk w Polsce. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. z jego usług skorzystało niemal 2 mln pasażerów, o ponad 300 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

