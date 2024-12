Prezes PPL z uporem: Lotnisko Chopina trzeba rozbudować

W 2025 r. warszawskie Lotnisko Chopina może obsłużyć 23 mln pasażerów - poinformował PAP prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Andrzej Ilków. Dodał, że niezbędna rozbudowa portu ma się rozpocząć w 2026 r., a jej zakończenie planowane jest w 2029 r., pozwoli to m.in. obsługiwać więcej podróżnych.

Prezes PPL, które zarządza Lotniskiem Chopina, przypomniał, że w piątek lotnisko obsłużyło po raz pierwszy w historii 20-milionowego pasażera w ciągu roku. W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu stołeczny port odprawiał ponad 2 mln pasażerów w każdym miesiącu.

„W przyszłym roku przewidujemy, że Lotnisko Chopina obsłuży 23 mln pasażerów” - powiedział PAP szef PPL. Dodał, że najwięcej osób lata z portu od maja do września.

Szef PPL: Wzrost ruchu oznacza konieczność rozbudowy

Ilków zaznaczył, że w związku z odnotowywanym wzrostem ruchu pasażerskiego niezbędna jest rozbudowa stołecznego portu.

„Jeśli chodzi o rozbudowę, to jeszcze w tym miesiącu poznamy finał ośmiomiesięcznej pracy obecnego zarządu. Ogłosimy, co zamierzamy zrobić przez następne trzy, cztery lata, ponieważ brakuje już przepustowości na naszym lotnisku” - zapowiedział. Dodał, że po rozbudowie lotnisko będzie mogło obsługiwać ponad 30 mln pasażerów rocznie.

Dopytywany, w jakim kierunku pójdzie rozbudowa, Ilków przekazał, że więcej szczegółów ma zostać zaprezentowanych w najbliższych dniach, niewykluczone, że przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

„Pracowaliśmy 8 miesięcy, żeby tę koncepcję opracować. Wiemy, że będzie ona dużo tańsza od tych kosztów, które zakładaliśmy” - zauważył.

Lotnisko Chopina w Warszawie / autor: Fratria / MK

Do końca września 2025 r. na Lotnisku Chopina nie ma już wolnych miejsc

Prezes PPL odniósł się również do dostępności slotów (czasu, kiedy samoloty mogą startować i lądować - PAP) w porcie. Przypomniał, że za koordynację lotów na warszawskim Lotnisku Chopina odpowiada brytyjska organizacja Airport Coordination Limited (ACL). Przydziela ona sloty w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać ograniczone zasoby lotniska i zapewnić płynność ruchu lotniczego.

„Od maja do końca września 2025 r. nie ma już slotów na Lotnisku Chopina. Tak samo będzie w czasie, kiedy będziemy prowadzić rozbudowę, czyli w 2026, 2027, 2028 i 2029 roku. Ale zamierzamy na lato w 2029 r. dostarczyć tutaj dodatkową przepustowość w wyniku rozbudowy” - powiedział. Dodał, że lotnisko ma jeszcze sloty na sezon zimowy, ale one też będą się wypełniać w ciągu trzech, czterech lat.

Ilków przyznał, że zaniechania rozbudowy Lotniska Chopina od 2019 roku przyczynią się do braku przepustowości w porcie. „Dlatego informujemy o tym przewoźników lotniczych. Mamy jeszcze lotniska w Radomiu, Modlinie, niedaleko jest Łódź. Przekazujemy tę informację. Zresztą oni sami to widzą aplikując o sloty. Niestety ich nie dostają. Taka jest sytuacja na dziś - jedynie na sezon zimowy jeszcze gdzieś tam są jakieś sloty” - powiedział szef PPL.

Przyznał, że nie chce, aby linie lotnicze na czas rozbudowy lotniska uciekały do krajów ościennych, jak Czechy, Niemcy, czy do Austrii. „Pracujemy nad tym, żeby przewoźnicy gdzieś alokowali się na ten czas, kiedy rozbudowę będziemy prowadzili” - powiedział.

Optymalizacja wykorzystania obecnego terminala

Prezes przypominał, że koordynacja na lotnisku została wprowadzona w 2012 r. „Mamy już 12-letnie doświadczenie i wiemy jak współpracować z ACL, z przewoźnikami, tak żeby zoptymalizować możliwości wykorzystania tego terminala” - zapewnił.

Przekazał, że na podstawie doświadczeń z tegorocznego lata lotnisko będzie chciało poprawić przepustowość w przyszłym roku; pojawią się dwie dodatkowe linie kontroli bezpieczeństwa, usprawniona ma być praca fast tracków (usługa szybszej kontroli i odprawy - PAP), w inne miejsce zostanie przeniesiona kontrola załóg samolotowych.

„Tam, gdzie się da - poprawiamy. Jesteśmy w trakcie wymiany wszystkich wykładzin w terminalu, będą to nowe wykładziny i już niedługo pojawią się też nowe siedziska, bardziej wygodne. Więc to będzie zauważalne” - powiedział rozmówca PAP. Dodał, że w przyszłym roku lotnisko może mieć „bardziej niezawodne urządzenia tomografii do kontroli bagaży rejestrowanych”.

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużyło 18,5 mln podróżnych. Tylko w październiku 2024 r. odprawiło blisko 1,9 mln pasażerów. Stołeczny port jest bazą dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Latają stąd m.in. Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Wizz Air.

PAP, sek

