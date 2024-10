Boisz się latać? Mamy dla ciebie bardzo dobre wiadomości!

Choć do wypadków w ruchu lotniczym dochodzi niezwykle rzadko, to osoby, które latają sporadycznie, bardzo boją się właśnie tego, że „coś może pójść nie tak”. Jak poradzić sobie z tym lękiem? Nerwy mniej doświadczonych pasażerów mogą ukoić wyniki najnowszych analiz dotyczące podróży samolotem.

Według amerykańskiej National Safety Council, szansa na śmierć w wypadku lotniczym wynosi 1 na 205 552, a na drodze – około 1 na 102. Z kolei nowe badanie opracowane przez badaczy z Massachusetts Institute of Technology (MIT), na które powołuje się portal national-geographic.pl, wykazało, że komercyjne podróże lotnicze stają się coraz bezpieczniejsze. W latach 2018-2022 wskaźnik śmiertelności w lotnictwie komercyjnym spadł do 1 na 13,7 mln wejść na pokład.

Latanie najbardziej bezpieczne w historii

Dla porównania: od 2008 do 2017 roku jeden przypadek śmiertelny dotyczył 7,9 mln lotów. W przeszłości wyglądało to zdecydowanie gorzej. Spójrzmy np. na lata 1968-1977 – wskaźnik śmiertelności wynosił wówczas tylko 1 na 350 tys. wejść na pokład. Latanie jest dziś najbardziej bezpieczne w historii.

Problemem tłok w powietrzu

Współautor badania, prof. Arnold Barnett, w komentarzu cytowanym przez portal „Science Alert” porównał spadek ryzyka śmierci co dekadę do prawa Moore’a, które mówi, że moc obliczeniowa układów scalonych podwaja się co 18 miesięcy. Dodał jednak, że dalszy postęp w bezpieczeństwie lotnictwa nie jest gwarantowany m.in. ze względu na stale rosnący ruch w powietrzu i niewyobrażalny tłok w przestrzeni powietrznej nad największymi lotniskami na świecie.

Nie wszędzie jest jednakowo bezpiecznie

W analizie podkreślono, że istnieją globalne różnice w bezpieczeństwie lotniczym. Kraje podzielono pod tym względem na trzy poziomy, w zależności od uzyskanych wyników. Najbezpieczniejsze okazały się m.in. Stany Zjednoczone, państwa UE, Japonia i Australia. Drugi poziom obejmuje m.in. Brazylię, Indie czy Singapur, a trzeci resztę świata. Budujące jest to, że nawet w przypadku krajów z trzeciej grupy liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się w ostatnich latach aż o połowę.

Najbezpieczniejsze linie lotnicze na świecie

Bezpieczeństwo to temat często podejmowany przez branżę lotniczą. To, czy dania linia lotnicza jest bezpieczna, nie zależy jednak wyłącznie od liczby wypadków. Autorzy badań, które objęły niemal 400 przewoźników, opublikowanych na łamach AirlineRatings.com wzięli pod uwagę wiek floty, poziom wyszkolenia pilotów i środki ostrożności. Tak powstała lista najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie w 2023 roku.

Top 10 najbezpieczniejszych linii lotniczych w 2023 roku

1. Qantas

2. Air New Zealand

3. Etihad Airways

4. Qatar Airways

5. Singapore Airlines

6. TAP Air Portugal

7. Emirates

8. Alaska Airlines

9. EVA Air

10. Virgin Australia/Virgin Atlantic

Źródło: Journal of Air Transport Management

Jakie miejsce? Komfortowe czy bezpieczne?

Kupując bilety lotnicze, zazwyczaj mamy możliwość samodzielnego wyboru miejsca. I tutaj pojawia się pytanie: gdzie najlepiej usiąść w samolocie, żeby było najbardziej bezpiecznie, gdyby doszło do awaryjnego lądowania? I tu zaskoczenie, bo chodzi o miejsce, którego wszyscy chcemy uniknąć.

Specjaliści od wypadków lotniczych przeanalizowali kilkadziesiąt różnych katastrof. Okazało się, że najmniejszy współczynnik śmiertelności miały miejsca środkowe, z tyłu samolotu. Wynosił on zaledwie 28 proc. Z kolei miejsca od strony korytarza, które znajdowały się w środku pokładu, miały ten współczynnik na poziomie 44 proc.

Jak pisze portal national-geographic.pl, naukowcy twierdzą, że wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, spadający samolot najczęściej uderza o ziemię dziobem. W tym wypadku najbardziej narażeni są ludzie z przodu. Najbliżej do wyjść awaryjnych mają wówczas pasażerowie, którzy znajdują się na tylnych miejscach.

Najmniej lubiane, najbardziej bezpiecznym

Ponadto, osoby siedzące najbliżej korytarza są bardziej narażone na spadające przedmioty z luków bagażowych. Specjaliści, na których powołuje się portal national-geographic.pl, twierdzą, że pasażerowie, którzy w potrójnym rzędzie siedzeń zajmują miejsca w środku, są chronieni „naturalnym buforem” pasażerów z obu stron. Okazuje się zatem, że to właśnie miejsca, których najczęściej wolimy uniknąć, są najbezpieczniejsze. Co ciekawe, eksperci przekonują, że dużo większym zagrożeniem niż uderzenie o ziemię są turbulencje. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby podczas całego lotu mieć zapięte pasy.

Źródło: portal national-geographic.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

isbnews, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przybędzie nam nowe miasto! Stolica przy nim to miasteczko

Polacy zapłacą podatek od garaży. Projekt już gotowy

„Zielony” Tusk kusi: wiatraki mogą zastąpić atom

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: