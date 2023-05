Myśliwce F-16 na Ukrainie? Ważna deklaracja

Po tym, gdy Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone zapowiedziały szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich samolotach F-16, a ich sojusznicy przyznali, że planują dostarczyć Ukrainie tego typu myśliwce, ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło w sobotę, że samoloty pojawią się na ukraińskim niebie już jesienią tego roku.

„Tej jesieni! Najlepszy hit Sił Powietrznych wszech czasów! F-16 na niebie Ukrainy! Będziemy chronić nasze niebo!”, poinformowało ministerstwo we wpisie na Twitterze.

Ani Stany Zjednoczone, ani inne kraje długo nie podejmowały decyzji o przekazaniu Ukrainie samolotów F-16, tłumacząc, że skupiają się na dostawach innych rodzajów broni, w tym czołgów i artylerii. Pod koniec kwietnia Ukraina otrzymała sygnał od niektórych krajów, że są one gotowe do szkolenia ukraińskich pilotów do latania samolotami F-16.