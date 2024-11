PESA w Afryce już wozi pasażerów [ZDJĘCIA]

Pierwsze pojazdy Pesa dostarczone do Afryki rozpoczęły już regularne jazdy z pasażerami w Ghanie. Linia kolejowa Tema-Mpakadan w Ghanie uruchomiona!

Zorganizowana z rozmachem uroczysta inauguracja, w której uczestniczył prezydent Ghany Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pokazała jakie znaczenie dla tego kraju ma wielki program budowy prawie 4 tysięcy km nowych linii kolejowych o standardowym rozstawie szyn /1435 mm/.

Na peronie w Tema skład PESA eco-DMU / autor: materiały prasowe PESA / fot. Ghana Ministry of Railway Development

Jej pierwszym odcinkiem jest uruchomiona właśnie licząca 97,7 kim linia łącząca morski Port Tema ze śródlądowym portem w miejscowości Mpakadan. To właśnie na tej linii pasażerów wozić będą wyprodukowane w Bydgoszczy nowoczesne zespoły trakcyjne.

Nasi mieszkańcy będą mogli podróżować nowoczesnymi i komfortowymi pociągami, a przedsiębiorcy zyskują dzięki obniżeniu kosztów transportu towarów masowych, produktów rolnych i kontenerów, zwiększy się również wydajność operacji portowych w Tema, minimalizując czas oczekiwania statków i czas postoju kontenerów, zwiększając tym samym konkurencyjność portów Ghany – podkreślił w inauguracyjnym przemówieniu prezydent Ghany Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Prezydent Ghany w trakcie inauguracyjnego przejazdu pociągiem PESA / autor: materiały prasowe PESA / fot. Ghana Ministry of Railway Development

Realizacja umowy z opcją na 10 składów

Podpisana przez Pesa we wrześniu 2022 umowa ramowa zakłada dostawę dwóch pojazdów pasażerskich z opcją na kolejnych 10. Dwa pierwsze pojazdy, których eksploatacja właśnie się rozpoczęła to pojazdy typu 847 (eksploatowane przez Ceskie Drahy) i BR 632 (zakupione przez koleje niemieckie DB).

„Obydwa pojazdy dotarły do Ghany droga morską przez port w Hamburgu. Na początku listopada zakończyliśmy ostatnie testy na infrastrukturze, pojazdy zostały odebrane przez klienta i od piątku wożą pasażerów. W ramach umowy Pesa będzie również przez najbliższe 3 lata świadczyć usługę ich utrzymania.” – powiedziała Natalia Rachubińska, dyrektor kontraktu Ghana w Pesa Bydgoszcz.

Uroczysta inauguracja linii kolejowej była barwnym przedsięwzięciem / autor: materiały prasowe PESA / fot. Ghana Ministry of Railway Development

Bardzo perspektywiczny rynek

Poza transportem towarów i surowców naturalnych, nowe linie mają również zachęcić obywateli Ghany do korzystania z transportu kolejowego, by kolej, a nie transport drogowy stała się kluczowym elementem rozwoju transportu publicznego. Ma to szczególne znaczenie ze względów demograficznych – kraje tego rejonu są przeludnione. W samej Ghanie mieszka 33 mln ludzi, a stolica kraju Accra to szybko rozwijająca się, sześciomilionowa aglomeracja, która w perspektywie dekady może stać się jednym z 10 największych miast afrykańskich.

PESA jako szósty na świecie producent pojazdów spalinowych zaoferowała kolejom w Ghanie najnowocześniejsze pojazdy eco-DMU z nowej platformy pojazdów regionalnych, które doskonale odpowiadają potrzebom afrykańskich przewoźników, operujących przede wszystkim na liniach niezelektryfikowanych. Do tej pory PESA dostarczyła ponad 450 pojazdów DMU, którymi podróżują między innymi pasażerowie w Polsce, Niemczech, Czechach, Włoszech, na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

