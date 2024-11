Plan Tuska. Zamach na 800 plus

Obecny rząd, pod pretekstem spełnienia wymogów Komisji Europejskiej dotyczących wyjścia z procedury nadmiernego deficytu, przygotowuje radykalne cięcia w sztandarowych programach społecznych, które przez ostatnie lata wspierały miliony Polaków – alarmuje w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

Projekty takie jak 800Plus mają zostać ograniczone lub wręcz zamrożone. Do tego dochodzi plan podniesienia stawki VAT na podstawowe produkty, co jeszcze bardziej obciąży portfele obywateli. Co więcej, koszmarny „Plan Tuska” zakłada również wycofanie wsparcia państwa w związku z rosnącymi cenami energii! – wskazuje polityk PiS we wpisie na platformie X.