Potop „chwilówek”: pół miliona pożyczek na 1,4 mld zł

Firmy pożyczkowe udzieliły o 2,7 proc. więcej pożyczek celowych (762 tys.) na kwotę wyższą o 11,4 proc. r/r (tj. 0,534 mld zł) oraz o 30,2 proc. więcej pożyczek gotówkowych (522 tys.) na kwotę wyższą o 44,6 proc. (tj. 1,394 mld zł) w październiku br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

W okresie od stycznia do października br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6,881 mln szt. pożyczek celowych na łączną kwotę 4,939 mld zł, co oznacza wzrost o 52,8 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 64,8 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Przez pierwsze trzy kwartały 2024 r. udzielono łącznie 4,722 mln pożyczek gotówkowych (+34,7 proc.) na kwotę 12,26 mld zł, co oznacza wzrost o +53,7 proc. r/r, podano.

„Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 702 zł i była o 8,5 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Liczba nowo udzielonych w październiku br. pożyczek celowych wzrosła o +2,7 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost był jeszcze wyższy i wyniósł +11,4 proc. r/r” - czytamy w komunikacie.

Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty liczby i wartości pożyczek w październiku

„Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w październiku 2024 r. wyniosła 2 670 zł i była o 11,1 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w październiku 2023 r. Październikowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (1,394 mld zł) była wyższa o +44,6 proc. r/r. Dodatnia dynamika r/r (+30,2 proc.) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. W październiku udzielono ich łącznie 522 tys. szt.” - czytamy dalej.

W październiku br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe.

ISBnews, sek

