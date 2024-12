Naturalne futra napiętnowane. Branża w odwrocie

W ciągu trzech ostatnich lat liczba norek hodowanych na futra spadła na świecie o połowę. Maleje również produkcja futer z norek i lisów. Jak podaje serwis Newseria Biznes, w latach świetności działało w naszym kraju tysiąc ferm z około trzema milionami zwierząt. Dziś populacja norek szacowana jest na 3 miliony, zaś gospodarstw hodowlanych mamy około 300.

W Unii Europejskiej produkcja futer z norek zmniejszyła się w ciągu dwóch lat z osiemnastu do siedmiu i pół miliona sztuk rocznie. Tendencję spadkową widać też w przypadku skór lisich – w 2022 roku wyprodukowano ich 700 tys., a dwa lata wcześniej – 1,2 mln. Raport Stowarzyszenia pt. „Cena futra” na temat przemysłu futrzarskiego w Polsce podaje, że globalna liczba norek hodowanych i zabijanych na futra spadła z 33 mln w 2020 roku do 17 mln w 2022 roku.

22 europejskie kraje zakazały hodowli

W dużej mierze jest to wynik coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. W Europie już 22 kraje zakazały hodowli zwierząt na futro lub wprowadziło znaczące ograniczenia w takiej hodowli. W Polsce może już wkrótce być podobnie, bowiem w Sejmie czeka na rozpatrzenie poselski projekt ustawy dotyczący branży futrzarskiej.

Ustawa niczym Miecz Damoklesa

Projekt zakazuje tworzenia nowych ferm od 2025 roku i zamknięcie do 2029 roku już istniejących gospodarstw hodowlanych. Zakładane są: pięcioletni okres przejściowy, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników.

Wyprzedzają nas tylko Chiny

Polska jest największym producentem futer w Europie i drugim co do wielkości na świecie – po Chinach. O ile jednak jeszcze w 2016 roku eksport skór norek sięgał 9 mln sztuk, obecnie spadł do poziomu poniżej 2 mln. Wolumen eksportu skór z lisów od 2014 roku zmalał niemal 30-krotnie, do śladowych ilości, a jego wartość zmniejszyła się z ponad 5 mln euro w 2015 roku do nieco ponad 57 tys. obecnie.

Źródło: Interia.pl

Oprac. GS