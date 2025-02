Czesi chcą, żeby kultura piwna trafiła na listę UNESCO

Historyk piwowarstwa Filip Vrana powiedział PAP, że nie samo piwo, ale kultura, która wiekami powstawała wokół tego napoju, powinna trafić na listę UNESCO. „Zaczyna się od chmielu, ale to nie wszystko” - podkreślił.

Starania na poziomie krajowym rozpoczęto przed trzema laty - przekazał Vrana. Przyznał, że poszło szybko, m.in. dzięki temu, że wcześniej na poziomie regionalnym uznano kulturę piwną z Pilzna i Czeskich Budziejowic, a więc te, które budowały wokół siebie znane na całym świecie browary.

Prawdą jest też fakt, że piwowarzy pozazdrościli trochę chmielarzom z Żatca, których chmiel już jest wpisany na listę UNESCO.

„Im uznano produkcję samego chmielu, szyszek, z których powstaje piwo. My mówimy o kulturze piwnej. Zaczyna się od chmielu, ale z niego trzeba zrobić słód i uwarzyć piwo. To nie wszystko, bo kultura piwna to jeszcze społeczność budowana wokół piwa. Sposób jego serwowania, składowania, miejsca, gdzie się go pije. Literatura, filmy. Cała społeczność, która powstaje wokół” – stwierdził Vrana.