Nowy spot PiS. Kaczyński: Wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu, tej najgorszej choroby

„My nie prowadzimy kampanii wyborczej przeciwko nikomu. Przedstawiamy naszą wizję tego, jak Polska może wyglądać za nawet 20 lat. Jakie mamy motywacje. Zmienić Polskę na lepsze” — mówi w nowym spocie PiS prezes partii, Jarosław Kaczyński.

„Nasza polityka wiedzie na tory, które prowadzą do sukcesu całego społeczeństwa, sukcesu narodu. Naszym wielkim dążeniem, jednocześnie naszą wielką nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie. Żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć: jesteśmy we wspólnocie, która zapewnia każdemu równe szanse” — zaznacza prezes PiS.

„Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była takim półkolonialnym krajem taniej siły roboczej” — dodaje.