Jarosław Kaczyński składa Polakom życzenia

Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Święta Narodzenia Chrystusa, święta radości i nadziei . Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, abyście mogli świąteczny czas spędzić z rodzinną, z najbliższymi i przyjaciółmi. By był to czas refleksji, ale także czas czas wspólnoty, tam gdzie jest to potrzebne - odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się jako Polacy.

Dodał, że życzy, aby nadchodzący rok był czasem „rozwoju dla ojczyzny, pomyślności i pokoju”.