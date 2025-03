Zwrot na rynku ropy! Chiński wektor

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną. Inwestorzy rozważają dane PMI z Chin, perspektywy dla wojny Rosji i Ukrainy i politykę ceł USA dla swoich głównych partnerów handlowych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,95 USD, wyżej o 0,27 proc.

Brent na ICE na kwiecień jest wyceniana po 73,02 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,27 proc.

Chińskie ożywienie elektryzuje rynek

Ropa drożeje w poniedziałek m.in. po pozytywnych danych o aktywności produkcyjnej w Chinach.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lutym 50,8 pkt. wobec 50,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media.

Również poprawę widać w oficjalnych wyliczeniach PMI - indeks PMI w sektorze przemysłowym w lutym wyniósł 50,2 pkt. wobec 49,1 pkt. miesiąc wcześniej - wynika z niedzielnych danych biura statystycznego i Federacji Logistyki.

Wiadomości te wywołały ponowny optymizm co do popytu na ropę naftową, co spowodowało wzrost jej ceny.

Chiny, jako jeden z największych konsumentów ropy naftowej na świecie, odgrywają kluczową rolę w dynamice rynku energetycznego.

„Rozwój sektora produkcyjnego sugeruje większe zapotrzebowanie na surowce, w tym ropę naftową. Wzrost ten doprowadził do oczekiwań wyższej konsumpcji, co wzmocniło zaufanie inwestorów do sektora naftowego” - wskazuje w rynkowej nocie Antonio Di Giacomo, starszy analityk rynku w XS.com.

Cła Trumpa i sytuacja Ukrainy nakręcają zmienność rynku

Na arenie międzynarodowej utrzymuje się jednak niepewność związana z możliwym nałożeniem nowych ceł przez Stany Zjednoczone. Taki środek mógłby mieć wpływ na światowy handel, a w konsekwencji na światową gospodarkę. Analitycy ostrzegają, że wszelkie przeszkody w relacjach handlowych między USA a Chinami mogą ograniczyć wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, zmniejszyć popyt na ropę naftową.

Sentyment rynkowy pozytywnie wzmacnia jednak niedawny szczyt europejskich przywódców, na którym potwierdzili oni swoje poparcie dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podczas spotkania omówiono strategie wzmocnienia odporności Ukrainy w obliczu konfliktu z Rosją, w tym obietnicę zwiększenia pomocy finansowej i logistycznej ze strony Unii Europejskiej.

Eksperci zalecają jednak inwestorom ostrożność ze względu na zmienność rynku.

„Wahania cen ropy naftowej nadal podlegają wielu czynnikom geopolitycznym i ekonomicznym. W związku z tym inwestorzy muszą być czujni na nadchodzące wydarzenia, które mogą zachwiać równowagą sektora energetycznego” - zaleca Di Giacomo z XS.com.

„Podsumowując, wzrost cen WTI odzwierciedla pozytywne czynniki, takie jak ożywienie działalności produkcyjnej w Chinach i stabilność międzynarodowa wspierająca Ukrainę” - wskazuje.

„Czynnikiem ryzyka pozostaje jednak niepewność co do polityki handlowej USA i jej wpływu na gospodarkę światową. Wraz z rozwojem nowych wydarzeń rynek ropy naftowej może doświadczać dalszych wahań, co będzie wymagało ciągłej analizy w celu oceny jego ewolucji” - podsumowuje Di Giacomo.

PAP Biznes, sek

