Podatek Belki. Domański znów zmienia zdanie. Zdziwieni?

Nowa propozycja podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki, będzie gotowa „do majówki” i wejdzie w życie w 2025 r., co zwiększy inwestycje, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

„Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, to tutaj przedstawiliśmy już naszą propozycję wiele miesięcy temu. Ona spotkała się z licznymi uwagami ze strony ze strony rynku i w tej chwili pracujemy Idziemy nad nową propozycją, która mam nadzieję, wejdzie w życie w roku 2025 i sprawi, że inwestycje w Polsce będą rosły. Myślę, że to jest kwestia najbliższych dwóch miesięcy - powiedzmy do majówki” - powiedział Domański w Polsat News.

Domański w sprawie podatku Belki od obietnicy do obietnicy

W lutym kierowany przez Domańskiego resort finansów informował, że wskazanie terminu zakończenia prac w zakresie ograniczenia podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki nie jest możliwe do określenia.

Jakie zmiany podatku są rozważane?

Projekt zmian w podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki - jest po uzgodnieniach wewnętrznych w Ministerstwie Finansów, które nadal analizuje omawiane zagadnienie, informował w lutym wiceminister finansów Jarosław Neneman. Przedstawienie finalnych rozwiązań w tym zakresie będzie możliwe dopiero po ich ostatecznym uzgodnieniu i opracowaniu.

„Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad propozycją zmian przepisów wprowadzających preferencje podatkowe obejmujących długoterminowe inwestycje. Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) do wysokości ogłaszanego corocznie limitu, ustalanego w odniesieniu do rocznej kwoty oszczędności i inwestycji kapitałowych w wysokości 100 tys. zł:

1) z tytułu odsetek, dyskonta lub wykupu obligacji skarbowych, o terminie wykupu przez emitenta co najmniej roku;

2) z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zawartych na okres co najmniej roku;

3) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółdzielni, z tytułu realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, oraz z tytułu umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych” - napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19 proc.

ISBnews, sek

