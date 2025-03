Chińska wielka ofensywa gospodarcza

Wicepremier Chin He Lifeng spotkał się w Pekinie z szefami szeregu czołowych międzynarodowych korporacji, w tym Apple, Pfizer i Mastercard, aby zapewnić ich o potencjale chińskiego rynku i zachęcić do dalszych inwestycji – informuje w poniedziałek agencja Reutera. W ostatnich latach obserwuje się tendencję odpływu inwestycji zagranicznych.

„Chiny będą nadal poprawiać środowisko biznesowe i przyjmować więcej inwestycji od międzynarodowych firm w Chinach, dzieląc się możliwościami rozwoju” – powiedział He, cytowany w wydanej w niedzielę nocie ministerstwa handlu w Pekinie. He podkreślił, że chińska gospodarka jest „bardzo odporna” na zmienną sytuację na świecie i ”pełna witalności”.

Rozmowy Pekinu z globalnymi gigantami

W nocie poinformowano, że He rozmawiał z ”szefami renomowanych międzynarodowych firm, takich jak Apple, Pfizer, BAM, Medtronic, MasterCard, Eli Lilly, Cargill, Corning itp.„. Nie sprecyzowano jednak, gdzie i kiedy dokładnie doszło do spotkań. Wielu szefów zagranicznych przedsiębiorstw przebywa w Pekinie w związku z otwartym tam w niedzielę dwudniowym Chińskim Forum Rozwoju.

Chiny usiłują ożywić gospodarkę i przyciągnąć zagraniczny kapitał w obliczu napięć geopolitycznych i spowolnienia gospodarczego oraz nowej odsłony wojny celnej.

Rząd obiecuje bardziej aktywną politykę makroekonomiczną

Premier Chin Li Qiang w przemówieniu inaugurującym forum wezwał zagranicznych przedstawicieli do otwierania rynków w celu zwalczania „rosnącej niestabilności i niepewności” oraz obiecał bardziej aktywną politykę makroekonomiczną.

Według państwowej telewizji CCTV w wydarzeniu biorą udział wysłannicy ok. 86 firm z 21 państw, z czego większość stanowią przedsiębiorstwa amerykańskie, choć, jak zaznacza Reuters, w porównaniu do zeszłego roku, w forum uczestniczy mniej prezesów amerykańskich firm.

W sobotę do Chin przybył także republikański senator Steve Daines, zagorzały zwolennik prezydenta Donalda Trumpa. W niedzielę - wraz z siedmioma dyrektorami wyższego szczebla z amerykańskich firm - spotkał się z premierem Li Qiangiem. Daines nazwał to spotkanie szansą na ”przedstawienie Li swoich poglądów na temat środowiska biznesowego w Chinach„.

„Nasze dwie strony muszą wybrać dialog zamiast konfrontacji, współpracę korzystną dla obu stron zamiast rywalizacji o sumie zerowej” - powiedział Li Dainesowi.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję odpływu inwestycji zagranicznych i przedsiębiorstw z Chin, spowodowaną m.in. rosnącymi kosztami pracy, napięciami handlowymi z USA oraz bardziej restrykcyjną polityką regulacyjną w drugiej co do wielkości gospodarce. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach spadły w 2023 r. do najniższego poziomu od lat 90. XX wieku.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec ataku dolara?

Zmiana czasu zostanie z nami na dłużej?

Złoto Glapińskiego. NBP kupił kolejne 29 ton!

»»Oto Polska Tuska! Powrót chwilówek, drożyzna. Polakom żyje się gorzej – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24