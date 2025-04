Moja polityka nigdy się nie zmieni - napisał w piątek prezydent USA Donald Trump we wpisie skierowanym do potencjalnych inwestorów. Prezydent zachęcał w ten sposób do inwestycji w USA po ogłoszeniu wysokich ceł na towary z całego świata.

„DO WIELU INWESTORÓW PRZYBYWAJĄCYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I INWESTUJĄCYCH OGROMNE ILOŚCI PIENIĘDZY, MOJA POLITYKA NIGDY SIĘ NIE ZMIENI” - oznajmił prezydent we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social. „TO WSPANIAŁY CZAS, BY SIĘ BOGACIĆ, BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!!!” - dodał.

Wpis prezydenta zdawał się odnosić do ogłoszonych w środę ceł na towary z całego świata i ostrej negatywnej reakcji rynków. Trump deklarował wcześniej, że wprowadzone cła skłonią firmy do potężnych inwestycji w Ameryce i przeniesienia tam fabryk. Krytycy prezydenta i ekonomiści wskazywali jednak, że inwestorów zniechęcić może niepewność co do przyszłych warunków, m.in. ze względu na chaotyczny sposób podejmowania decyzji przez Trumpa.

Czy cła w USA będą do negocjowania?

Przedstawiciele administracji prezydenta w środę i czwartek wysyłali sprzeczne sygnały na temat możliwości ewentualnego zniesienia ceł w drodze z negocjacji z innymi krajami. Sam minister handlu Howard Lutnick tego samego dnia mówił, że nie ma szans, by Trump zrezygnował z ceł, by potem sugerować, że prezydent jest otwarty na negocjacje.

Jeszcze w czwartek prezydent sugerował, że jest skłonny pójść na kompromis, jeśli inne państwa „zaoferują coś fenomenalnego„. Sugerował np. obniżenie ceł na produkty z Chin w zamian za zgodę władz ChRL na sprzedaż TikToka.

W czwartek w reakcji na zapowiedziane cła nowojorska giełda zaliczyła najgorszy dzień od pandemii, tracąc ponad 3 biliony dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co oznaczają tajne transporty wojskowe do Jasionki?

LPP celuje w „podwojenie skali biznesu”

Zielona Wyspa w tarapatach

»»Prezes NBP: w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24