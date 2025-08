Multimiliarder dostał ofertę na 30 mld dol. Skorzysta?

Zarząd Tesli poinformował w poniedziałek, że przyznał Elonowi Muskowi pakiet akcji spółki o wartości ponad 29 mld dolarów. Ma to zachęcić miliardera do pozostania na czele firmy i skłonić go, by „skupił energię” na kierowaniu nią.

Firma poinformowała o swojej decyzji w dokumentach złożonych w poniedziałek w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zarząd zagłosował, by przyznać 96 mln akcji Tesli Muskowi, jeśli ten pozostanie w roli prezesa firmy przez kolejne dwa lata. Wartość tych akcji to obecnie 29,6 mld dolarów.

Uzasadniając tę decyzję w liście do akcjonariuszy Tesli, członkinie zarządu Robyn Denholm i Kathleen Wilson-Thompson przekonywały, że „zatrzymanie Elona w spółce jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej” ze względu na jego „niezrównane przywództwo”.

„Wiemy, że najbardziej zależy wam między innymi na tym, by skupić energię Elona na Tesli. Ta nagroda jest kluczowym pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu” – napisały.

Sprzedaż Tesli spadła po wejściu Muska do polityki

Wynagrodzenie przyznano Muskowi mimo pogarszających się wyników finansowych spółki, która dwa kwartały z rzędu zanotowała gorsze od oczekiwanych wyniki pod względem przychodów i liczby sprzedanych samochodów. Sprzedaż aut Tesli gwałtownie spadła m.in. w Europie po zaangażowaniu się Muska w politykę.

To kolejne gigantyczne wynagrodzenie przyznane najbogatszemu człowiekowi świata przez firmę, którą kieruje. W ubiegłym roku sąd w Delaware unieważnił poprzedni pakiet akcji Tesli - wart dzisiaj 85 mld dolarów - przyznany Muskowi w 2018 r.; w odpowiedzi na skargę części akcjonariuszy sąd uznał, że zarząd spółki i jego niezależni członkowie nie mają rzeczywistej niezależności. Spółka odwołała się od decyzji i zapowiedziała, że jeśli wygra, najnowszy pakiet akcji straci ważność, a Musk dostanie jedynie pierwszy, większy pakiet.

Znaczący inwestorzy w akcje Tesli od dawna wzywali Muska - który jest szefem lub właścicielem co najmniej pięciu innych spółek - do skupienia się na biznesie i odejścia od polityki oraz aktywności na platformie X, gdzie każdego dnia zamieszcza po kilkadziesiąt wpisów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Terminal kontenerowy w Gdyni - Ameryka alarmuje

Skandal! Czy deweloper zniszczy unikat polskiej historii?

Zatrważające wieści z rynku pracy. Koniec złotej ery?

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!