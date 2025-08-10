W hurcie paliwa tanieją. A co na stacjach?

Spadki cen paliw w hurcie mogą przełożyć się na obniżki cen detalicznych w przyszłym tygodniu - przewidują analitycy Refleksu. Zwrócili uwagę, że detaliczne ceny paliw są obecnie niższe niż te z końca ubiegłego tygodnia od 2 do 4 gr na litrze.

Jak zauważyli analitycy Refleksu, pierwszy tydzień sierpnia upłynął pod znakiem obniżek cen na krajowym rynku paliw. Poinformowali, że średnie ceny detaliczne na stacjach wynoszą obecnie odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 5,87 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,64 zł/l, oleju napędowego – 6,01 zł/l i autogazu – 2,69 zł/l. „W ciągu tygodnia średnie ceny paliw spadły wobec poziomów z końca ubiegłego tygodnia od 2 do 4 gr na litrze” - wyliczyli.

Kontynuacja obniżek na stacjach

Poinformowali również, że ze względu na spadki cen na rynku hurtowym spodziewają się kontynuacji obniżek na stacjach również w kolejnym tygodniu. „W okresie 11-15 sierpnia prognozujemy średnie ceny paliw na poziomie: Pb95 - 5,84 zł/l, Pb98 - 6,61 zł/l, oleju napędowego – 5,98 zł/l, autogazu – 2,68 zł/l” - podali analitycy. Zwrócili uwagę, że obecne poziomy cen są najniższe od początku wakacji i wyraźnie niższe niż rok temu. „Za benzyny płacimy ok. 52 gr na litrze mniej, za diesla 39 gr/l, a autogaz jest tańszy o 5 gr/l” – dodali.

Ropa tanieje

Przekazali też, że cena ropy Brent na koniec tygodnia spadła poniżej 67 dol. za baryłkę, co oznacza zniżkę o ponad 3 dol. na baryłce w skali tygodnia.

Ich zdaniem rynek pozostaje pod presją polityki celnej prezydenta USA Donalda Trumpa, ale - jak zaznaczyli - uwaga inwestorów koncentruje się na zapowiedziach nałożenia przez USA ceł na kraje kupujące ropę z Rosji w kontekście możliwego spotkania prezydentów USA i Rosji w najbliższych dniach.

Przypomnieli, że 7 sierpnia weszły w życie nałożone wcześniej cła na ponad 90 krajów w wysokości od 10 do 50 proc., co ich zdaniem budzi obawy o spadek światowego PKB, a w konsekwencji mniejszy popyt na ropę i paliwa. „USA nałożyły ponadto dodatkowe 25 proc. cło na eksport z Indii — oznacza to w praktyce stawkę do 50 proc.” - zaznaczyli.

Analitycy zwrócili też uwagę, że zapasy ropy w USA spadły o 3,03 mln baryłek, do 423,66 mln baryłek w tygodniu zakończonym 1 sierpnia. „Są niższe o 6,3 proc. od średniej z ostatnich pięciu lat” - wskazali. Przekazali również, że import ropy do Chin spadł w lipcu o 8,2 proc., do 11,16 mln baryłek dziennie w porównaniu z 22-miesięcznym maksimum w czerwcu 2025 r., ale wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r.

PAP, sek

