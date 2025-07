Jak rząd Tuska zdemolował spółki Skarbu Państwa

Wicepremier i minister Aktywów Państwowych w czasie rządów PiS, Jacek Sasin wraz z grupą menadżerów kierujących tymi spółkami przygotowali raport o ich funkcjonowaniu po 1,5 roku kierowania nimi przez „fachowców” nominowanych przez rząd Donalda Tuska. Raport ukazał się pod znamiennym tytułem „Bilans strat i utraconych korzyści 2024-2025” – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Koalicja 13 grudnia przejęła SSP w dobrej kondycji, z przygotowanymi programami rozwojowymi, a po zaledwie 1,5 roku zarządzania nimi duża, ich część wyraźnie zmniejszyła zyski, kilka znalazło się nad przepaścią, a wiele poprzez paraliż decyzyjny przestało się rozwijać. Wszystko to ma także odbicie w budżecie państwa po stronie dochodowej, w 2024 roku zabrakło aż 56 mld zł dochodów w stosunku do planu, znaczna cześć to dochody o charakterze podatkowym, niestety podobna sytuacja ma miejsce także w budżecie 2025 już w połowie roku brakuje do planu około 50 mld zł dochodów podatkowych. - opisuje Zbigniew Kuźmiuk.

Prezentacja „Raportu o spółkach Skarbu Państwa. Bilans strat i utraconych korzyści 2024-2025” / autor: PAP/Rafał Guz

Wyrazisty casus Orlenu

Najbardziej jaskrawym przykładem zmniejszenia zysków jest Grupa Orlen, przypomnijmy, że zysk netto grupy Orlen za rok 2024, wyniósł zaledwie niecałe 1,4 mld zł, podczas gdy w roku 2023, wyniósł blisko 21 mld zł, a więc w poprzednim roku, był on aż 15-krotnie niższy.

Przy tej okazji zarząd Orlenu wprawdzie pisał o konieczności wprowadzenia odpisów na rezerwy związane ze stratami spowodowanymi jego zdaniem przez poprzedników, ale aż 15-krotny spadek zysku netto w 2024 roku był dosłownie szokujący. Zwłaszcza, że w dalszym ciągu firma wręcz „łupi” swoich klientów nabywców paliw na stacjach tej firmy, czy też nabywców gazu i energii elektrycznej, dostarczanych przez spółki znajdujące się w strukturze Orlenu - wskazuje ekonomista.

W przypadku Grupy Orlen autorzy raportu zwrócili także uwagę na załamanie strategicznego programu inwestycyjnego tej spółki, czyli budowy małych rektorów jądrowych SMR, co uderza w polską transformację energetyczną – dodaje poseł PiS.

Spółki Skarbu Państwa a stan budżetu

SSP nie są już tak wydajnym dostarczycielem dochodów podatkowych, jak było to za rządów PiS, przypomnijmy tylko ,że tylko jedna z tych spółek Grupa Orlen dostarczyła do budżetu w 2023 roku aż 70 mld zł dochodów podatkowych, czyli około 14 proc. wszystkich dochodów tego budżetu – zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk.

»» Cały komentarz o raporcie o spółkach państwowych czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Dramatyczny raport o SSP po 1,5 roku rządów Koalicji 13 Grudnia. Grupa Orlen najbardziej jaskrawym przykładem

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rządowi dramatycznie rozjeżdża się budżet

Fabryka tajwańskiego giganta procesorów w Polsce?

Wiatrowa Wunderwaffe tuż obok Polski. 365 m wysokości

»»Agresywna Niemka atakuje Ruch Obrony Granic! Skandaliczne nagranie! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!