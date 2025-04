Urzędowy optymizm w Lasach Państwowych: będzie 400 mln zł

Lasy Państwowe w 2024 roku osiągnęły wynik finansowy na poziomie ok. 764 mln zł netto, przy planowanym wyniku w wysokości ok. 350 mln zł - poinformowały w piątek Lasy Państwowe. Dodano, że prognoza finansowa zakłada, że w 2025 r. zysk wyniesie ok. 400 mln zł.

Gospodarstwo przypomniało w informacji, że plany na 2024 rok tworzyło jeszcze poprzednie kierownictwo LP. „Zysk jest dwa razy wyższy od zaplanowanego dzięki rezygnacji z niepotrzebnych wydatków” - podkreślono.

Lasy Państwowe dodały, że w obowiązkowa wpłata jaką przekazano do budżetu państwa z tytułu prowadzonej sprzedaży drewna za 2024 r. wyniosła ok. 224 mln zł. W 2014 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi Lasy Państwowe zostały zobowiązane do przekazywania budżetowi państwa 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna. „Poza powyższą wpłatą do budżetu, Lasy Państwowe w minionym roku odprowadziły m.in. 387 mln zł podatku leśnego oraz 36 mln zł podatku od nieruchomości, 1,5 mld podatków i innych obciążeń pośrednich, 1,8 mld zł podatku VAT” - dodano.

Podkreślono, że za ub.r. łączne wpływy do budżetu ze strony LP wyniosły 3,9 mld zł.

„Suma wpływów do budżetu państwa bezpośrednio od Lasów Państwowych to prawie 4 miliardy złotych. Dodatkowo, rzeczywiste koszty, jakie LP ponoszą z tytułu realizacji zadań związanych z ochroną przyrody szacowane nawet na miliard złotych. Rosną koszty wynikające z potrzeby dostosowania lasów do zmian klimatu oraz ochrony lasu, sam koszt rocznej ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych to niemal 160 mln zł. Wyzwań jest dużo, ale zeszłoroczny wynik finansowy pokazuje, że leśnicy dobrze gospodarują majątkiem skarbu Państwa” - podkreślił zastępca dyrektora generalnego LP, cytowany w informacji.

Prognoza LP: 400 mln zł zysku

Gospodarstwo podkreśliło, że pojawiające się w mediach oraz wypowiedziach polityków informacje na temat straty Lasów Państwowych za 2024 rok, wynoszącej 700 mln to ”typowe fake newsy„, ponieważ 2024 rok leśnicy zamknęli zyskiem, a nie stratą.

„Przedstawianie w przestrzeni publicznej informacji w sposób niepełny, w sposób osadzający je w fałszywym kontekście lub mówiąc wprost – przestawianie informacji zmanipulowanych lub nieprawdziwych, w odniesieniu do przedsiębiorstwa stanowiącego jeden z filarów polskiej gospodarki jest, zwłaszcza w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej, działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym” - zaznaczył dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss.

W komunikacie LP zauważono, że wynik za 2025 r. będzie zależeć od cen drewna, które będą kształtowały się w drugim półroczu. „Na chwilę obecną, prognozy finansowe pozwalają szacować, że Lasy Państwowe osiągną w 2025 roku wynik finansowy na poziomie ok. 400 mln zł” - podsumowano.

Lasy w Polsce zajmują ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa, gospodarują na jednej czwartej powierzchni Polski i zatrudniają około 26 tys. osób.

PAP, sek

