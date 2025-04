Świetna passa banków trwa. Miliardy na plusie

Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,17 mld zł w okresie styczeń-luty 2025 r., co oznacza wzrost o 11,1 proc. r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Na koniec stycznia wynik netto sektora wyniósł 4,02 mld zł.

„Wynik finansowy netto na koniec lutego 2025 r. wyniósł 8,2 mld zł. Wynik ten był wyższy o 0,8 mld zł (+11,1 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lutego 2024 r. Wynik finansowy netto w ujęciu miesięcznym wyniósł w lutym 4,1 mld zł i był wyższy o 0,1 mld zł (+3,1 proc. m/m) od wyniku osiągniętego w poprzednim miesiącu” - czytamy w prezentacji.

W okresie styczeń-luty 2025 r. wynik z odsetek wyniósł 18,84 mld zł (+9,3 proc. r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 3,23 mld zł (-1,7 proc. r/r). Koszty działania wyniosły 10,24 mld zł (+9,9 proc. r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 0,68 mld zł (-42,2 proc. r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lutego br. wyniósł 15,58 proc. (wobec 15,56 proc. miesiąc wcześniej i 12,41 proc. rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,28 proc. (wobec odpowiednio: 1,27 proc. i 1 proc.), podano też w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec lutego 3,79 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej i 3,73 proc. rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2024 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21 proc. (TCR) i 19,8 proc. (T1).

Na koniec lutego 2025 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 489 banków spółdzielczych, 33 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Na koniec lutego wartość kredytów wzrosła o 3,6 proc. r/r, depozytów - wzrosła o 7,7 proc. r/r

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lutym br. wzrósł o 2,5 mld zł m/m do 1 210,8 mld zł (tj. o +0,2 proc. m/m, +3,6 proc. r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2025 r. wzrosła o 9,8 mld zł do 1 959,7 mld zł (+0,5 proc. m/m i +7,7 proc. r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 4 proc. r/r do 769,5 mld zł, zaś od przedsiębiorstw - wzrosły o 3,5 proc. r/r do 432,9 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2025 r. wzrósł o 0,7 mld zł do 475,6 mld zł )+0,1 proc. m/m i +3,4 proc. r/r). Portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym wzrósł o 1,3 mld zł do 447,1 mld zł (+0,3 proc. m/m i +6,9 proc. r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego 2025 r wynosił 94 proc.. Portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się o 2 proc. m/m i o 31,6 proc. r/r do 28,6 mld zł.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lutym 2025 r. wzrósł o 0,8 mld zł m/m do 207,5 mld zł (+0,4 proc. m/m i +8,5 proc. r/r), wymieniła Komisja.

ISBnews, sek

