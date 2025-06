Sensacja wisi w powietrzu! UE odpuści cel klimatyczny?

Do agendy rozpoczynającego się dziś szczytu liderów Unii Europejskiej niespodziewanie za sprawą prezydenta Emmanuela Macrona może zostać dołączony temat rezygnacji z wyznaczania nowego celu redukcji emisji CO2 na 2040 rok.

Formalnie już w najbliższa środę Komisja Europejska ma oficjalnie zaproponować nowe klimatyczne zobowiązanie krajom członkowskim, tak by w 2040 roku emisje dwutlenku węgla były o 90 proc. niższe niż w 1990 roku. Ma być to jeden z tzw. kroków milowych na drodze UE do neutralności klimatycznej, wyznaczonej na połowę stulecia. Jednak – według medialnych doniesień (Table Briefings) – władze Francji są przeciwne wyznaczaniu nowego celu redukcyjnego na 2040 rok. Zaś prezydent Emmanuel Macron uczestniczący w obecnym szczycie UE zamierza w tej kwestii „wywrzeć presję na Komisję Europejską” i liczy, że przekona pozostałych szefów państw i rządów Wspólnoty.

Znaleźć poparcie dla klimatycznego maksymalizmu jest coraz trudniej

Przywódca francuski zdaje sobie sprawę najwyraźniej nie tylko z tego, że kolejne cele klimatyczne nie mają pełnego poparcia wśród krajów członkowskich, a jednocześnie we własnym kraju – nastawionym na produkcję energii jądrowej trudno mu przekonać opozycję i społeczeństwo do nowych inwestycji w odnawialne źródła, tak jak – zgodnie ze strategią klimatyczną - oczekują tego unijne władze.

W klimatycznym starciu Francji i Niemiec trzymajmy stronę Paryża

Jeśli faktycznie Bruksela zrezygnowałaby z nakładania kolejnego zobowiązania do redukcji emisji, to będzie dobra wiadomość dla Polski. Ale Emmanuel Macron będzie musiał na brukselskim szczycie zmierzyć się z twardym zwolennikiem klimatycznego radykalizmu kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, którego rząd forsuje plany dekarbonizacji i inwestycji w odnawialne źródła.

Agnieszka Łakoma

