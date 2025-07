„Wielka ropa” to przykrywka dla katastrofy finansów?

„Minister Domański wiezie nas autostradą ku katastrofie finansów publicznych. Czegoś takiego nie było. Na przełomie 2025/2026 roku przekroczymy najprawdopodobniej 60 proc. próg zadłużenia. Być może trzeba będzie nowelizować budżet” - powiedział na antenie wPolsce24 Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlenu” – relacjonuje portal wPolityce.pl

W rozmowie na antenie telewizji wPolsce24 padło pytanie o niedawno odkryte pokłady ropy i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim, około 6 kilometrów od Świnoujścia. Czy Niemcy będą chcieli zablokować wykorzystanie przez Polskę tego bogactwa?

Jeśli mają bardzo spolegliwy rząd w Polsce, to oczywiście mogą poprzez różne organizacje klimatyczne, ekologiczne np. zablokować rozbudowę portu w Świnoujściu, co się stało w ostatnich dniach. Niemcy, jakby historycznie popatrzeć, to są bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby z cudzej pracy i cudzego majątku korzystać — zwrócił uwagę Janusz Szewczak.

PR-owa przykrywka dla sytuacji budżetu?

Stwierdził on, że informacja o odkrytych złożach może być próbą przykrycia dramatycznej sytuacji finansów publicznych.

Mamy absolutny dramat i katastrofę w finansach publicznych. Dlatego chciano nagłośnić, że to będzie drugi Kuwejt albo Arabia Saudyjska, ale nie będzie ani drugiego Kuwejtu ani drugiej Arabii Saudyjskiej. 22 mln ton, to jest tyle, ile Polska zużywa mniej więcej w niecały rok. To nie są złoża, które na wiele lat wystarczą— zaznaczył.

Szewczak podkreślił, że minister Andrzej Domański nie poradził sobie z finansami publicznymi.

Minister Domański nie poradził sobie z finansami publicznymi, z budżetem, bo deficyt po półroczu to jest 120 miliardów złotych. W połowie rządów Zjednoczonej Prawicy ten deficyt wynosił 12 miliardów, a teraz 120. Dług publiczny rośnie dramatycznie, więc rzucono taką przynętę — powiedział były wiceprezes Orlenu.

