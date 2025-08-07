Można mieć 20 lat i zostać miliarderem

„Bogactwo to stan umysłu, a nie konta”. Sentencja przepisywana inwestorowi i autorowi książek o biznesie Robertowi Kiyosakiemu ładnie brzmi, ale czy to prawda? Co sprawia, że ktoś zostaje bardzo bogaty? Czy to bardziej kwestia pomysłu, czy szczęścia?

Dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, były dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Pomysłu, szczęścia, stanu umysłu, siły powiązań biznesowych, momentu wejścia na rynek… Przykład znanego amerykańskiego inwestora Warrena Buffetta pokazuje, że ważne jest to, żeby w pewnym, często wczesnym, etapie swojego życia, zacząć oszczędzać, a potem inwestować zgromadzony kapitał.

W młodym wieku trudno oszacować ryzyko…

Piotr Arak: W Stanach Zjednoczonych ryzyko jest zakorzenione w kulturze biznesowej. Tam porażka w interesach nie stygmatyzuje, ale buduje doświadczenie. Takie podejście jest raczej obce w Europie. Jesteśmy o wiele bardziej zachowawczy, mamy też więcej formalizmów, bardziej konserwatywne instytucje finansujące. U nas ktoś z dobrym pomysłem może zostać milionerem w skali mikro, natomiast w USA stanie się miliarderem działającym globalnie. W amerykańskim biznesie, szczególnie w środowisku start-upów i firm technologicznych, funkcjonuje nawet takie powiedzenie: „scale or die” – „skaluj albo giń”, czyli albo zwiększysz swoją skalę działania, albo znikniesz z rynku.

W rankingach najbogatszych ludzi świata zdecydowanie dominują Amerykanie, IT, sztuczna inteligencja, social media… To szczyt bogactwa. Ale swój klub miliarderów mają także branże tradycyjne – logistyka, przemysł. Czym te fortuny różnią się od miliardów Muska czy Ellisona?

