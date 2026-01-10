Szok! Zaopatrujemy Ukrainę w... ziemniaki

Bardzo kiepskie plony ziemniaków zmusiły Ukrainę do poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w to popularne warzywo. Najwięcej na całej sytuacji zyskali polscy producenci.

Według ukraińskiej Państwowej Służby Celnej, od stycznia do października ub.r., wyekspediowaliśmy za wschodnią granicę przeszło 123 tys. ton ziemniaków wartych 66 mln dol.

Największe wyzwania stojące przed ukraińskimi producentami rolnymi to zapewnienie odpowiedniego nawadniania upraw w sezonie oraz ograniczona powierzchnia magazynowa.

Przechowalnie mogą pomieścić zaledwie 300-350 tys. ton ziemniaków i nie należą do najnowocześniejszych. Sytuację komplikują dodatkowo warunki wojenne, przez które występują długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Zdarza się, że prąd wyłączony jest nawet przez 14 godzin dziennie, co stwarza potrzebę wykorzystania generatorów i niesie za sobą dodatkowe koszty. Nie każdy producent może sobie na to pozwolić, przez co jakość bulw drastycznie spada.

