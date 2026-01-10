Płacisz mandat? Zyskują polskie drogi

W latach 2022-2024 wpływy Krajowego Funduszu Drogowego z mandatów wyniosły prawie 1,44 mld zł – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów i szefa KAS Marcina Łobody na interpelację poselską. W samym 2024 r. wpływy te wyniosły ponad 632 mln zł.

Na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź wiceministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody na interpelację poselską, dotyczącą wysokości wpływów z mandatów drogowych przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021–2024.

Z odpowiedzi wynika, że w latach 2022-2024 wpływy z „grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych wystawianych przez Policję oraz inne uprawnione organy”, przekazane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, wyniosły prawie 1,44 mld zł. W roku 2024 było to prawie 632,3 mln zł, w roku 2023 – nieco ponad 586,4 mln zł, a w roku 2022 – nieco ponad 220,1 mln zł. Z danych wynika także, że w roku 2021 wpływy KFD z mandatów wyniosły nieco ponad 255,6 mln zł.

Od 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ruchu Drogowego, środki z grzywien nakładanych mandatami za wykroczenie przeciwko przepisom ruchu drogowego, są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

PAP, sek

