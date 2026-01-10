Gigant polskiego rynku trafi na giełdę. Wielka oferta!

AS Watson Group, współwłaściciel sieci Rossmann i lider rynku zdrowia i urody, przygotowuje się do debiutu giełdowego – informuje portal businessinsider.com.pl.

Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe planowana emisja akcji ma odbyć się jednocześnie w Hongkongu i Londynie. Według doniesień, IPO może przynieść co najmniej 2 mld dol., co może znacząco wpłynąć na działalność grupy, w tym na rozwój Rossmanna w Polsce – podkreśla businessinsider.com.pl.

AS Watson Group jest największą na świecie grupą detaliczną w segmencie zdrowia i urody. Firma działa w 31 krajach, zarządzając ponad 17 tys. sklepów pod 12 markami, w tym Watsons, Superdrug, Kruidvat oraz Rossmann.

Przełomowy moment dla marki Rossmann

Jednym z najważniejszych aktywów AS Watson w Europie jest sieć Rossmann, która odgrywa kluczową rolę w strukturze grupy. Założona w 1972 r. w Niemczech firma stała się jednym z największych operatorów drogerii na kontynencie. Obecnie Rossmann prowadzi ponad 4,7 tys, sklepów w Europie, zatrudniając ponad 62 tys. pracowników. W 2024 r. sieć osiągnęła przychody na poziomie 15,3 mld euro, notując ponad 10-proc. wzrost rok do roku. (…) W Polsce, gdzie sieć funkcjonuje od 1993 r. w październiku 2025 r. Rossmann przekroczył próg 2 tys. sklepów. Każdego dnia drogerie w naszym kraju odwiedza ponad 1,18 mln klientów, co daje firmie aż 35 proc. udziału w rynku – wskazuje businessinsider.com.pl.

Jak podkreśla serwis Wiadomości Handlowe, debiut giełdowy AS Watson może znacząco wpłynąć na rozwój Rossmanna, szczególnie w Polsce. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, rozwój e-commerce oraz narzędzi cyfrowych, co umożliwi firmie zwiększenie konkurencyjności. Rossmann, jako jedna z największych i najbardziej stabilnych marek w grupie, z pewnością przyciągnie uwagę inwestorów.

