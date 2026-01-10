Proste Konto w Kasie Stefczyka jeszcze łatwiej założyć

Proste Konto w Kasie Stefczyka już od dawna można założyć w pełni online. Kasa Stefczyka, chcąc jeszcze bardziej uprościć ten proces, udostępniła nową funkcjonalność. Dzięki wdrożeniu elektronicznej identyfikacji eID możliwa jest szybka i bezpieczna weryfikacja tożsamości za pomocą e-dowodu – bez wizyty w placówce i bez zbędnych formalności.

Nowe rozwiązanie jest dostępne w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online i pozwala na automatyczny odczyt danych z elektronicznej warstwy dowodu osobistego wydawanego od marca 2019 roku. Zamiast wykonywania zdjęć dokumentu wystarczy potwierdzić go 6-cyfrowym numerem CAN, a następnie zeskanować e-dowód telefonem. Proces uzupełnia krótka wideoweryfikacja, która zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed próbami podszywania się pod inne osoby.

Cała procedura odbywa się zdalnie w aplikacji mobilnej

„Aktualność i poprawność danych klientów to dla nas priorytet – zarówno ze względów regulacyjnych, jak i bezpieczeństwa środków. Dzięki eID możemy połączyć najwyższe standardy ochrony z maksymalną wygodą użytkownika” – podkreśla Joanna Rutkowska Kierownik Działu Systemów Procesów Obsługowych.

Cała procedura odbywa się zdalnie w aplikacji mobilnej i prowadzi jednocześnie do zawarcia członkostwa w Kasie Stefczyka oraz otwarcia Prostego Konta. Warto podkreślić, że rachunek płatniczy jest prowadzony bezpłatnie, podobnie jak wydanie i obsługa karty płatniczej Visa*, a klienci mogą dodatkowo korzystać m.in. z bezpłatnych wypłat z bankomatów SKOK24 oraz przewalutowania transakcji bezgotówkowych.

Nowa metoda weryfikacji to kolejny krok Kasy Stefczyka w kierunku nowoczesnej, dostępnej i bezpiecznej bankowości spółdzielczej, odpowiadającej na potrzeby osób ceniących oszczędność czasu i możliwość załatwiania spraw finansowych całkowicie online.

Aplikacja Kasa Stefczyka Online jest dostępna do pobrania na stronie: www.kasastefczyka.pl/aplikacja

Znaczenie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych dostępne jest na: www.kasastefczyka.pl/pad

Źródło: materiały prasowe Kasy Stefczyka, oprac. Sek

