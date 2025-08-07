Kuriozalne śledztwo przeciw b. szefowi GITD umorzone!

Sąd Rejonowy w Warszawie umorzył sprawę rzekomego „ujawnienia tajemnicy służbowej” przez Alvina Gajadhura, byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Powód? Brak znamion popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa!

Ta sprawa od początku wyglądała zdaniem wielu komentatorów jak zemsta polityczna. Alvinowi Gajadhurowi groziła dwuletnia odsiadka za… wpis w serwisie X. Zdaniem bodnarowskiej prokuratury ujawnił on w nim tajne informacje, bo wkleił maila od pracownika.

Kuriozalny akt oskarżenia

Były szef ITD od początku przekonywał, że żadnego przestępstwa nie popełnił, bo nie mógł. Wszystkie informacje były jawne, nie złamał żadnych klauzul. Mimo, że sprawa była absurdalna prokuratura zdecydowała się złożyć w sądzie akt oskarżenia.

Sąd masakruje wniosek prokuratury

W środę 6 sierpnia sąd dosłownie zmasakrował śledczych, umarzając postępowanie.

Z przedstawienia ustnych motywów orzeczenia Sąd wskazał, że Alvin Gajadhur nie tylko jest niewinny ale wręcz w ogóle nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa – poinformował na X adwokat Gajadhura mec. Krzysztof Wąsowski.

– Jak to ujął sprawozdawca-przewodniczący składu orzekającego pan sędzia Marcin Niedźwiecki w tej sprawie brak było znamion przestępstwa, nastąpiła wręcz dekapitacja znamion. W tak ważnym dla Polski dniu cieszy oparte na prawie orzeczenie sądowe – podkreślił mec. Krzysztof Wąsowski.

Kompromitacja prokuratury Adama Bodnara – skomentował orzeczenie były szef GITD.

Źródło: Podlaski.info, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obiecali ulgę? Dołożyli kolejny podatek. Cała PO!

OKI na pół gwizdka

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

»»Co nowego w polskiej gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!