Ludzie i cyfrowi współpracownicy jak jeden zespół

Rok 2026 zapowiada się jako kolejny etap dynamicznych zmian w sposobie pracy. Kluczową rolę w tym procesie odegra agentowa sztuczna inteligencja (agentic AI), która coraz silniej wpływa na sposób współpracy, zarządzania i funkcjonowania zespołów – oceniają eksperci Cisco.

Choć w ostatnich latach zaszły istotne zmiany dotyczące miejsca i sposobu w jaki pracujemy oraz modeli współpracy, największa transformacja dopiero przed nami. Taką opinię podzielają eksperci Cisco zajmujący się technologiami wspierającymi środowisko pracy.

O czym przeczytasz w artykule

Wskazują oni, w jaki sposób AI zmieni funkcjonowanie organizacji:

1.Koncepcja przywództwa i bezpieczeństwa,

2.Zmiany infrastruktury IT,

3.Doświadczenia klientów,

4.Jak firmy mogą przygotować się na nadchodzące zmiany.

Połączona inteligencja: ludzie, AI i współpraca bez granic

Jednym z najważniejszych trendów w 2026 roku będzie to, co Cisco określa mianem Connected Intelligence, czyli nowego modelu współpracy, który łączy ludzi z ludźmi, ludzi z AI, a coraz częściej także systemy AI między sobą. Jak podkreśla Aruna Ravichandran, SVP & CMO - AI, Networking and Collaboration w Cisco: rozwój środowiska pracy nie będzie już polegał na wdrażaniu kolejnych aplikacji czy cyfrowych asystentów. “Zamiast tego kluczowe stanie się współdziałanie ludzi, danych i cyfrowych „pracowników” - agentów AI funkcjonujących obok siebie w jednym ekosystemie. W praktyce oznacza to zacieranie barier kulturowych i geograficznych. Wiedza oraz kompetencje będą trafiać dokładnie tam, gdzie są potrzebne, w czasie rzeczywistym. Agenci AI będą dostarczać kontekstowych informacji, automatyzować procesy i wspierać ciągłość pracy, bez ingerowania w kreatywność czy decyzyjność człowieka”.

Jak z kolei zauważa Snorre Kjesbu, SVP & GM, Cisco Collaboration w 2026 roku przestaniemy mówić wyłącznie o skracaniu dystansu między ludźmi. “Równie istotne stanie się zmniejszanie dystansu między człowiekiem a AI oraz pomiędzy samymi systemami AI. W efekcie cyfrowi współpracownicy będą wspierać zespoły m.in. w spotkaniach, tłumaczeniach czy rekomendacjach”.

Sieci gotowe na erę AI

Dynamiczny wzrost wykorzystania AI oznacza zupełnie nowe wymagania wobec infrastruktury IT. Lawrence Huang, SVP & GM - Network Platform and Wireless w Cisco zwraca uwagę, że organizacje będą musiały inaczej projektować swoje sieci, tak aby obsługiwały kolejne generacje aplikacji AI, a jednocześnie zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa.“Rosnący wolumen ruchu sieciowego, coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące opóźnień czy przenoszenie przetwarzania bliżej źródeł danych sprawią, że sieć stanie się jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej. Istotna będzie także zdolność do precyzyjnej identyfikacji i zabezpieczania nie tylko użytkowników, lecz również agentów AI i usług”.

W miarę dojrzewania rozwiązań AI coraz większą rolę będzie odgrywać tzw. edge computing. Jak zauważa Huang, tam gdzie pojawiają się zaawansowane modele i agenci AI, tam również powinna znajdować się inteligencja sieciowa.

Inteligentne środowiska pracy

Agentowa AI wpłynie także na codzienne funkcjonowanie biur i przestrzeni pracy. Bob Cicero, dyrektor Cisco w regionie Ameryk, przewiduje, że systemy AI będą wykorzystywać dane z sieci Wi-Fi, czujników i urządzeń połączonych, aby w czasie rzeczywistym dostosowywać warunki w budynkach.

“Przykładowo, w dni o niskiej frekwencji AI automatycznie obniży zużycie energii. Przyciemni oświetlenie, zmniejszy ogrzewanie w nieużywanych strefach czy zaproponuje pracownikom bardziej efektywne przestrzenie do współpracy. Wszystko to pozwoli jednocześnie ograniczać koszty i realizować cele zrównoważonego rozwoju.”

Nowa jakość doświadczeń klientów

Rok 2026 przyniesie także istotne zmiany w sposobie, w jaki klienci wchodzą w interakcje z markami. Vinod Muthukrishnan, VP & GM, Webex customer experience w Cisco zwraca uwagę, że granice między środowiskiem konsumenckim a biznesowym będą się zacierać, a inteligentni asystenci i cyfrowi „konsjerże” staną się pierwszym punktem kontaktu z firmą.

“Rozwój współpracy wielu agentów AI umożliwi tworzenie spójnych, zautomatyzowanych ścieżek obsługi, w których zespoły ludzkie i cyfrowe będą działać ramię w ramię. Zmieni to także modele zatrudnienia. Rola pracowników obsługi klienta ewoluuje w kierunku nadzoru, empatii i rozwiązywania bardziej złożonych problemów.”

Nowe narzędzia, takie jak inteligentne przekierowanie zgłoszeń, zarządzanie jakością czy tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym, pozwolą organizacjom skuteczniej zarządzać hybrydowymi zespołami i oferować bardziej spójne, angażujące doświadczenia klientów.

Bezpieczeństwo, zaufanie i nowe przywództwo

W okresach gwałtownych zmian kluczowe znaczenie ma zaufanie. Dlatego organizacje będą musiały jeszcze mocniej akcentować kwestie etyki, zgodności i transparentności w wykorzystaniu AI. Bez solidnych fundamentów bezpieczeństwa dalszy rozwój nie będzie możliwy.

Jak podkreśla Snorre Kjesbu, w 2026 roku firmy będą zmuszone przyjąć bardziej zintegrowane podejście do bezpieczeństwa, obejmujące każdy poziom infrastruktury, od brzegu sieci po chmurę i rdzeń systemów. Zarządzanie siecią i bezpieczeństwem przestanie funkcjonować w odrębnych obszarach.

Jednocześnie zmieni się rola liderów. Oprócz zarządzania zespołami rozproszonymi geograficznie, będą oni współpracować także z „członkami zespołu”, którzy nie są ludźmi. Mimo to empatia, komunikacja i odpowiedzialność pozostaną niezmiennie kluczowe.

Podsumowanie - przewaga w 2026 roku

Jak podsumowuje Ravichandran, organizacje, które odniosą sukces, postawią na otwarte, interoperacyjne ekosystemy oparte na zaufaniu. Łącząc bezpieczną łączność z intuicyjnie wbudowaną AI, stworzą środowiska pracy, w których ludzie i cyfrowi współpracownicy działają jak jeden zespół.

W 2026 roku technologia i kompetencje ludzkie mają wspólny cel: wydobyć z zespołów to, co najlepsze. W efekcie współpraca staje się realną przewagą strategiczną, złożoność znika z pierwszego planu, a praca zaczyna nadążać za tempem pomysłów.

Materiały prasowe Cisco, oprac. sek

