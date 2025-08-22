Czarny piątek na parkiecie GPW. „Bankowa masakra”

Spadki na warszawskim parkiecie pogłębiają się. Pekao i PKO BP zniżkują po ok. 11 proc., nadal mocno spada Dino. Zdaniem analityków, po silnych wzrostach sektora bankowego od początku tego roku, inwestorzy zagraniczni realizują zyski, do czego skłoniły ich plany MF podwyższenia podatku dla banków. Jak oceniają, warszawska giełda wkracza w okres korekt i schłodzenia nastrojów.

Ok. godz. 15.30 WIG20 spada o 4,6 proc. do ok. 2.880 pkt., a WIG idzie w dół o 3,9 proc. do ok. 107.597 pkt. mWIG40 zniżkuje o 2,8 proc. do ok. 7.962 pkt., a sWIG80 traci 0,8 proc. i wynosi ok. 29.377 pkt.

Czy na GPW koniunktura schłodzi się na dłużej?

„Dzisiejszy sentyment na giełdzie to efekt dwóch informacji. Po pierwsze wyniki Dino były słabsze od oczekiwań i obniżone zostały oczekiwania spółki co do sprzedaży LfL, z wysokich kilku procent na umiarkowanych kilka procent. Przede wszystkim jednak jest to wypowiedź ministra finansów odnośnie zmiany opodatkowania banków, czyli plany wyższego CIT i modyfikacji podatku bankowego. Obniża to oczekiwane wyniki banków w 2026 roku mniej więcej o 15 proc. To powoduje spadek WIG Banki, a w konsekwencji słabość WIG20” - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities.

„Jest też kwestia spodziewanych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To wszystko powoduje, że inwestorzy zagraniczni, dzięki którym wcześniej banki rosły, realizują zyski. Pytanie, jak głęboka będzie ta realizacja zysków. Banki były przy historycznych maksimach. Patrząc w dłuższej perspektywie, indeks WIG Banki wzrósł z poziomu ok. 12 tys. punktów na początku tego roku, na blisko 20 tys. pkt. w ostatnim czasie. Na ten moment spadki cofnęły indeks o ok. 1/4, można powiedzieć, że na razie jest to umiarkowana przecena” - dodał.

Jak poinformował, że w piątek przecenione są także kontrakty wrześniowe na WIG20 o ok. 4,5 proc., czyli o niemal 140 pkt. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, w kolejnych miesiącach możliwe jest schłodzenie na GPW.

„Po siedmiu bardzo mocnych miesiącach wkraczamy w bardziej zmienny okres. Sierpień, wrzesień, październik, to taki sezon korekt. Do tego dochodzą decyzje rządzących, którzy patrzą na potrzeby budżetu państwa. Mieliśmy sygnał o zwiększeniu akcyzy na alkohol, być może na papierosy, a teraz podwyższenie podatku dla banków. Pojawiały się też wypowiedzi odnośnie opodatkowania deweloperów. Być może otoczenie budżetowe i zbliżające się wybory parlamentarne w 2027 r. powodują, że politykom łatwiej jest wprowadzać nowe podatki niż ograniczać wydatki” - powiedział.

Możliwa obniżka stóp procentowych w tle spadków akcji banków

Jego zdaniem, warszawskiej giełdzie mogłoby pomóc pozytywne rozstrzygnięcie kwestii wojny na Ukrainie.

„Nad rynkiem wisi kwestia konfliktu na Ukrainie, czy byłaby szansa na pozytywne rozstrzygnięcie. Zobaczymy, czy to się zmaterializuje. Na ten moment wydaje się, że szanse na to są mniejsze, ale do tej pory ten czynnik wspierał, przynajmniej inwestorów zagranicznych” - powiedział Sobiesław Kozłowski.

„Drugą kwestią jest to, czy ostatnie niższe odczyty inflacji spowodują, że Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżała stopy proc. Konsensus zakłada dwie obniżki. To może spowodować, że sentyment do akcji polskich, nie bankowych, może się poprawić” – dodał.

Podatkowy cios w banki

Piątkowa sesja upływa m. in. pod dyktando banków, których kursy mocno spadają po informacji o planach Ministerstwa Finansów dotyczących zmian podatkowych dla banków.

Najsłabsze są PKO BP i Pekao, które tracą po ok. 11 proc. Ponad 10 proc. traci Alior, a Millennium i ING Bank Śląski zniżkują po ponad 7 proc. Kursy mBanku i Santandera idą w dół po niemal 7 proc. Najlepiej radzą sobie BNP Paribas BP i BOŚ, które spadają odpowiednio o 6,5 proc. i 5,5 proc.

WIG-Banki zniżkuje o ponad 9 proc. do ok. 17.386 pkt.

W czwartek Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace legislacyjne nad projektem podwyższającym stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków. MF zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio: 30 proc. i 26 proc.

Resort finansów proponuje także stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego), celem pobudzenia akcji kredytowej. Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.

Jak oceniają analitycy, podwyżka podatku CIT może skłonić banki do zwiększenia kosztów lub rezerw w celu obniżenia bazy podatkowej, co może przełożyć się na znacznie niższy zwrot z kapitału własnego niż wynikałoby z samej podwyżki tego podatku. Analitycy szacują też, że wpływ dodatkowych obciążeń podatkowych dla banków może być wyższy niż szacuje to MF.

Zdaniem Kamila Cisowskiego, dyrektora Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DI Xelion, po zmianach w daninach dla banków polski rynek może być jednym z najchętniej wyprzedawanych rynków w najbliższych tygodniach.

WIG Banki systematycznie rósł od początku tego roku. Od 2 stycznia do czwartkowego zamknięcia indeks poszedł do góry o ok. 55 proc.

W piątek w ślad za bankami podąża PZU, które spada o 5,6 proc. Kurs PZU na poprzednich sesjach zachowywał się zmiennie, a przez siedem ostatnich pełnych sesji zyskał łącznie 0,6 proc.

Dino rozczarowało wynikami

Podczas piątkowych notowań, wśród liderów spadków w indeksie WIG20 znajduje się Dino, które traci ponad 7 proc. Spółka opublikowała wyniki za drugi kwartał, które okazały się niższe od oczekiwań. Analitycy oceniają, że jest ryzyko obniżenia prognoz rynkowych dla całorocznego wyniku EBITDA.

Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł w II kw. 2025 r. 397,5 mln zł, a konsensus PAP Biznes zakładał 436,7 mln zł zysku netto. EBIT wyniósł 527,7 mln zł i był 6,4 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 563,9 mln zł.

Dino Polska oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2025 r. Wcześniej, w maju, spółka podtrzymywała cel wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w tym roku.

Dino 12 maja tego roku sięgnęło historycznego maksimum na poziomie 56,20 zł, a od tamtej pory do 21 sierpnia kurs spółki obniżył się o ok. 10 proc.

W indeksie blue chipów, po południu spada większość spółek, podczas gdy rano zniżkowała mniej niż połowa podmiotów. Rośnie siedem spółek.

Liderem wzrostów są Orange i Kęty, które zyskują po 1,8 proc.

Dla Orange jest to piąta z kolei zwyżka akcji, przez cztery poprzednie sesje kurs Orange wzrósł o 9,8 proc. Spółka spadała z przerwami przez czerwiec i lipiec i w tym okresie łącznie straciła ok. 12 proc.

Do najmocniejszych podmiotów WIG20 należy Budimex. Spółka opublikowała wyniki kwartalne, które były zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Grupa miała w II kw. 2025 r. 2.305,2 mln zł przychodów, 191 mln zł zysku operacyjnego i 156,2 mln zł zysku netto j.d. PGE, które rano zyskiwało 3 proc., obecnie lekko rośnie.

Notowana w mWIG40 Polenergia w I półroczu 2025 r. zanotowała 2.316,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr. EBITDA wyniosła, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, 312,9 mln zł (spadek o 21 proc. rdr), a skorygowany zysk netto wyniósł 61,2 mln zł wobec 222,4 mln zł zysku przed rokiem. Kurs Polenergii spada o 1,7 proc.

Na zamknięciu czwartkowej sesji, WIG i mWIG40 znalazły się na historycznych maksimach, było to odpowiednio 112.002,76 pkt. i 8.193,55 pkt. sWIG80 zakończył sesję na poziomie 29.620,09 pkt., co jest rekordowym poziomem licząc w cenach zamknięcia. WIG20 w czwartek na zamknięciu wyniósł 3.020,22 pkt. i było to nieznacznie mniej od poziomu z 11 sierpnia tego roku. Tamtego dnia WIG20 osiągnął 3.032,16 pkt., najwięcej od maja 2008 r.

