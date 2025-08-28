„95 proc. pracowników zaakceptowało zmianę wynagrodzeń”
Bank Pekao zawarł porozumienie określające zasady zmiany warunków wynagradzania i premiowania dla nie więcej niż 138 pracowników w trybie zwolnień grupowych z trzema działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podało Pekao. 2 515 pracowników (95 proc.) zaakceptowało zmianę warunków wynagradzania i premiowania zaproponowaną przez bank.
„Strony porozumienia uzgodniły warunki odpraw i dodatkowych świadczeń dla osób, które nie zaakceptowały propozycji banku w zakresie zmiany warunków wynagradzania i premiowania. Uzgodniono także, że proces przedstawiania pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki umowy o pracę rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września 2025 r. i zakończy się nie później niż 30 września 2025 r. i dotyczy nie więcej niż 138 pracowników banku” - czytamy w komunikacie.
Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na ok. 22 mln zł brutto i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych, podano także.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.
ISBnews, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ile będzie kosztować polski atom?
Niemcy wypłacą Polakom miliony złotych odszkodowań!
Nagłe odwołania w zarządzie Orlenu
»»Aktualne wiadomości gospodarcze z branży rolniczej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.