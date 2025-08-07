Wyniki giganta rynku bankowego powyżej prognoz

Bank Pekao odnotował 1 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 1 420 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Aktywa razem banku wyniosły 339,63 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 334,24 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 446 mln zł wobec 2 922 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 765 mln zł wobec 697 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. bank miał 3 286 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 936 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyraźnie wyższe dochody z działalności operacyjnej

„W I półroczu 2025 r. wypracowaliśmy zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao SA przypadający na akcjonariuszy banku w wysokości 3 286 mln zł i był wyższy o 350 mln zł, tj. 11,9 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2024 r. z wyłączeniem kosztów rezerw związanych z ochroną konsumentów. Wskaźnik ROE osiągnął poziom 20,6 proc. Dochody z działalności operacyjnej w I półroczu 2025 r. wyniosły 8 501 mln zł i były wyższe o 10,7 proc. od dochodów osiągniętych w I półroczu 2024 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek oraz wynikowi z tytułu prowizji i opłat” - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I półroczu 2025 r. wyniósł 6 860 mln zł i był wyższy o 853 mln zł, tj. 14,2 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2024 r., głównie dzięki wyższym wolumenom i wyższej marży odsetkowej. W wynikach I półrocza 2024 r. ujęto koszty wakacji kredytowych w wysokości 234 mln zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I półroczu 2025 r. wyniósł 1 497 mln zł i był wyższy o 132 mln zł, tj. 9,7 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w I półroczu 2024 r., dzięki wzrostom we wszystkich głównych obszarach działalności, podano także.

Koszty działalności wzrosły porównywalnie do inflacji

Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2025 r. wyniosły 2 705 mln zł i były wyższe o 126 mln zł, tj. 4,9 proc. w porównaniu do I półrocza 2024 r., co stanowi wzrost na poziomie zbliżonym do inflacji. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I półroczu 2025 r. wyniósł 384 mln zł i był niższy o 29 mln zł, tj. 7 proc. niż w I półroczu 2024 r. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2025 r. wyniosły 333 mln zł i były wyższe o 94 mln zł, tj. 39,3 proc. niż w I półroczu 2024 r. z powodu przywrócenia składek na fundusz gwarancyjny banków, które nie były pobierane przez ostatnie dwa lata oraz wzrostu wolumenu środków gwarantowanych. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I półroczu 2025 r. wyniósł 431 mln zł i był niższy o 17 mln zł, tj. 3,8 proc. niż w I półroczu 2024 r. z powodu większego udziału aktywów nieobjętych podatkiem w strukturze bilansu.

Stan portfela kredytowo-depozytowego

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec czerwca 2025 r. wyniosły 192 951 mln zł i były wyższe o 11 741 mln zł, tj. 6,5 proc. niż na koniec czerwca 2024 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2025 r. wyniosły 85 906 mln zł i były wyższe o 4 027 mln zł, tj. 4,9 proc. niż na koniec czerwca 2024 r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi na koniec czerwca 2025 r. wyniosły 107 045 mln zł i były wyższe o 7 714 mln zł, tj. 7,8 proc. w porównaniu do końca czerwca 2024 r.

Zobowiązania wobec klientów Grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec czerwca 2025 r. wyniosły 284 092 mln zł i były wyższe o 22 551 mln zł, tj. 8,6 proc. niż na koniec czerwca 2024 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI SA na koniec czerwca 2025 r. wyniosły 36 513 mln zł i były wyższe o 8 277 mln zł, tj. 29,3 proc. w porównaniu do końca czerwca 2024 r.

„W I półroczu 2025 roku zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej, kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. W I półroczu 2025 roku otworzyliśmy łącznie 258,8 tys. kont dla klientów indywidualnych, utrzymując wysokie wyniki akwizycji nowych klientów. W I półroczu 2025 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 160 tys. do poziomu 3,6 mln, tj. o +9 proc. więcej niż rok temu i aż o +21 proc. więcej niż dwa lata temu. Oferowaliśmy bogatą ofertę depozytową klientom indywidualnym, m.in. oprocentowanie w wysokości 6,0 proc. w skali roku na Kontach Oszczędnościowych czy Lokatę z Funduszem na 6,5 proc. w skali roku na okres 6 miesięcy. Przedłużyliśmy ofertę specjalną dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy” - wymienił także bank.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 3 241 mln zł wobec 2 986 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

