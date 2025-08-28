Koreańczycy będą budować okręty dla USA

Największa światowa firma stoczniowa pod względem wartości zamówień, HD Hyundai Heavy Industries, ogłosiła plan fuzji ze stocznią HD Hyundai Mipo – podał w czwartek dziennik „Chosun Daily”. Celem jest rozszerzenie oferty w zakresie sektora obronnego i udział w amerykańsko-koreańskim partnerstwie stoczniowym.

Zarządy obu spółek, będących podległymi jednostkami HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), zatwierdziły plan połączenia w środę. Fuzja ma zostać sfinalizowana do grudnia br.

Koreańczycy podwoją produkcję okrętów

Łącząc doświadczenie HD Hyundai Heavy jako czołowego producenta i eksportera okrętów wojennych w Korei Płd. z zapleczem i obiektami HD Hyundai Mipo, przystosowanymi do budowy jednostek wojennych, HD Hyundai Heavy Industries zamierza wzmocnić swoje możliwości w zakresie produkcji takich okrętów.

Połączony podmiot stawia sobie za cel osiągnięcie poziomu 10 bln wonów (71 mld dolarów) rocznej sprzedaży w sektorze obronności do 2035 r., co miałoby stanowić połowę całkowitych przychodów. Firmy zamierzają również zwiększyć udział w rynku segmentu lodołamaczy, wykorzystując rosnący popyt w regionie Arktyki.

Liczne fuzje azjatyckich stoczni

Fuzja zbiega się z inicjatywą Korei Południowej „Make American Shipbuilding Great Again” (MASGA; uczyńmy ponownie amerykański przemysł stoczniowy wielkim), będącą elementem szerszego porozumienia o współpracy gospodarczej między Koreą Płd. a USA.

To nie jedyna duża fuzja w branży stoczniowej w tym roku. Pod koniec czerwca największy japoński producent statków, Imabari Shipbuilding, ogłosił plany nabycia pakietu kontrolnego 60 proc. udziałów w Japan Marine United (JMU), drugiej co do wielkości japońskiej stoczni.

W Chinach doszło do fuzji China CSSC Holdings Ltd (CSSC) i China Shipbuilding Industry Co (CSIC), która doprowadziła do powstania największego na świecie notowanego na giełdzie producenta statków pod względem aktywów szacowanych na 56 mld dolarów i przychodów rzędu 18 mld dolarów.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile będzie kosztować polski atom?

Niemcy wypłacą Polakom miliony złotych odszkodowań!

Nagłe odwołania w zarządzie Orlenu

»»Aktualne wiadomości gospodarcze z branży rolniczej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!